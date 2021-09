Wie sicher ist die Remscheider Innenstadt?

RGA vor Ort

+ © Andreas Fischer Polizeipräsident Markus Röhrl ist am Mittwoch auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus zu Gast. © Andreas Fischer

Die Polizei sagt: Remscheid ist vergleichsweise sicher. Diskutieren Sie am Mittwoch mit. Polizeipräsident Markus Röhrl ist zu Gast.

Das Risiko, auf der Alleestraße, auf dem Busbahnhof, vor dem Rathaus oder am Markt zum Opfer einer Straftat zu werden, ist erneut kleiner geworden. Im ersten Halbjahr 2018 zählte die Polizei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 40 Straftaten weniger. Die Strafverfolger werten das als Erfolgsbeleg für ihre Arbeit. „Auch im Innenstadtbereich ist die Kriminalitätsbelastung in Remscheid gering“, erklärt die Polizei. „Somit ist und bleibt Remscheid eine der sichersten Städte in Nordrhein-Westfalen.“

+ Francesco Lo Pinto, Schüler: „Wenn ich abends in der Umgebung des Brückencenters oder in der Innenstadt unterwegs bin, schaue ich mich schon um. Allgemein empfinde ich Remscheid aber als sicher.“ © Michael Schütz

Dem Sicherheitsempfinden vieler Remscheider entspricht das nicht. Ihnen ergeht es wie dem Remscheider Werner Brück, Sicherheitsberater für Senioren und Mitarbeiter der Freiwilligenzentrale „Die Brücke“: „Wenn ich abends am Hauptbahnhof auf den Bus warte, habe ich schon mal ein komisches Gefühl.“

+ Die Wermelskirchenerin Roya Bamaeian, Studentin, arbeitet in Remscheid. „Vom Ebert-Platz zum Bahnhof würde ich abends nicht allein gehen. Es gibt sicher Ecken, die noch angsteinflößender sind.“ © Michael Schütz

Gibt es dafür Gründe? Oder fehlt für das komische Gefühl häufig der konkrete Anlass? Am morgigen Mittwoch, 25. Juli, möchten wir dazu mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und dem Wuppertaler Polizeipräsidenten Markus Röhrl ins Gespräch kommen. Zur Diskussion auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus sind Sie herzlich eingeladen. Von 11 bis 12 Uhr treffen wir uns unter dem rot-weißen RGA-Schirm.

„Bis die Polizei vom Quimperplatz auf der Allee ist, ist es zu spät.“

Markus Kötter (CDU)

Dass die Innenstädte stärker von Kriminalität belastet sind als die Ränder, liegt auf der Hand. „Dort erledigen die Menschen ihre Einkäufe, sie gehen essen und trinken, sie nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, und Menschen jeder Couleur treffen aufeinander. Das kann zu Konflikten führen, und es lockt Straftäter an“, erklärt Anja Meis, Sprecherin des Präsidiums. Trinker- und Drogenabhängige suchen die Innenstädte auf. „Und Jugendliche treffen sich dort mit Freunden und benehmen sich gelegentlich daneben“, erklärt Anja Meis.

+ Das Remscheider Ehepaar Ingeborg und Günter König ist der Meinung, dass Remscheid eine sichere Stadt ist. „Uns sind keine Vorkommnisse bekannt, wir fühlen uns im Südbezirk sicher.“ © Michael Schütz

Alles wirke sich auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung aus. Dabei spielen Angsträume eine Rolle: Orte, die Menschen als angsteinflößend empfinden, ohne dass dort tatsächlich mehr Straftaten begangen werden.

Unterdessen hat die Politik das Thema für sich entdeckt. Nach nächtlicher Randale im Durchgang des Allee-Centers zwischen Rathausplatz und Theater, nach Einbrüchen auf der Allee und zwei brutalen Raubüberfällen im Bereich der Fußgängerunterführung an der Elberfelder Straße setzt die CDU-Ratsfraktion ein neues Konzept für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, kurz SOS, auf die Agenda.

„Wir kennen ja die Brennpunkte“, sagt Markus Kötter, für die CDU Mitglied des Stadtrates. Problem: „Bis die Polizei vom Quimperplatz auf der Allee ist, ist es zu spät.“ Eine Polizeistation auf der Einkaufsstraße könne deshalb eine konkrete Maßnahme für mehr Sicherheit sein, sagt der Kommunalpolitiker. Dazu fordert er mehr Prävention in den Schulen. „Wir sind eine der sichersten Großstädte“, greift er die Argumentation der Polizei auf. „Wir wollen es aber auch bleiben.“

+ Heike Mutzberg ist Radfahrerin. Die Remscheiderin empfindet die Stadt als sicher. „Ich bin tagsüber viel mit dem Rad unterwegs. Abends würde ich aber bestimmte Strecken und Orte meiden.“ © Michael Schütz

Beeinflusst wird das individuelle Sicherheitsempfinden freilich auch davon, um welches Kriminalitätsfeld es sich handelt, ob Gewalt eine Rolle spielte. Interessant: Im Halbjahresvergleich von 2017 auf 2018 gab es im Bereich der Innenstadt eine Zunahme bei den Raubdelikten um immerhin sieben Fälle. Schon von 2016 auf 2017 verzeichnete die Polizeistatistik für ganz Remscheid eine Zunahme in diesem Bereich. Das gilt auch für den Straßenraub, worunter auch das sogenannte „Abziehen“ von Handys fällt.

Am Ende dürften Zahlen die Frage nach der begründeten oder unbegründeten Angst vor Kriminalität jedoch nur bedingt beantworten. Einmalige Ereignisse, die besonderes Aufsehen erregen und deshalb in den Medien intensiv diskutiert wurden, dürfte keine geringe Rolle spielen. Ein Beispiel dürften die Silvesterereignisse auf der Kölner Domplatte 2015 abgeben. Nach den Übergriffen auf Frauen und Mädchen durch nordafrikanische Migranten registrierte die Polizei im bergischen Städtedreieck 1400 Anträge auf einen Kleinen Waffenschein. Im ersten Halbjahr 2017 waren es noch 422 Anträge. Im ersten Halbjahr 2018 noch 219.