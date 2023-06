„Sgt. Pepper“ als Geburtstagsgeschenk

Dr. Peter Schniering wuchs mit der Musik der Beatles auf.

Von Peter Klohs

Remscheid. Dr. Peter Schniering ist acht Jahre nach der Auflösung der Beatles geboren – und trotzdem mit der Musik der Pilzköpfe aus Liverpool aufgewachsen. „Im Haus meiner Eltern wurde sehr viel Musik gehört“, berichtet er. „Schon als Kinder saßen wir begeistert von der Musik der 60er und 70er Jahre vor dem Plattenspieler meiner Eltern und hörten die Beatles, Simon and Garfunkel, Fleetwood Mac, die damals noch ‚richtige‘ Musik gemacht haben und die frühen Lindenberg-Sachen. Aber die Beatles habe ich immer allerhöchst geschätzt, und sie sind sehr wichtig für meine Sozialisierung.“

Unter den Alben der Beatles schätzt er „Revolver“ besonders, das 1966 erschien und dessen bekanntester Titel gewiss „Eleanor Rigby“ ist. Aber seine erste Platte war eine andere: Das ein Jahr später erschienene Album „Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, gerne auch kurz als „Sgt. Pepper“ bezeichnet.

Album ist ein Meilenstein der Popmusik

„Diese LP ist sicher zum kreativen Höhepunkt der Beatles erschienen“, sagt Peter Schniering. „Die Beach Boys hatten mit ‚Pet Sounds‘ eine LP gemacht, die die psychedelische Popmusik revolutionierte, und die Beatles und ihr Produzent George Martin sagten sich: ‚Da setzen wir noch einen drauf.' Und machten es, denn Sgt. Pepper ist ein Meilenstein in der Popmusik, den es, so ehrlich muss man sein, ohne ‚Pet Sounds‘ von den Beach Boys so sicher nicht gegeben hätte.“

Leider war die Achtspurtontechnik in Großbritannien noch nicht etabliert, weshalb so aufwendige Stücke wie „A day in the life“ mit zwei Vierspurgeräten aufgenommen wurden, was kleinere Gleichlaufschwankungen hörbar macht. Aber für die damals herrschende Technik schöpften Lennon und Co. alles aus, was das Studio zu bieten hatte. Apropos „A day in the life“: Schniering bezeichnet das über fünfminütige Stück als das „beste Pop-Stück aller Zeiten, eine geniale Verschmelzung von Lennons Abgedrehtheit und McCartneys herrlichen Melodien.“ So kam es, dass das Werk (als CD) auf dem Gabentisch zu seinem elften oder zwölften Geburtstag lag. „Das war eine Sonderpressung mit ausuferndem Booklet, in dem beschrieben wurde, wie Sgt. Pepper entstanden war.“ Die Eltern hätten auch Platten der Rolling Stones gehabt, erinnert er sich. „Aber die Beatles waren eine andere Liga.“ Selbst Peter Fox (Seeed) zitiere im neuesten Werk die Strawberry Fields.

Der Musikgeschmack des in Wermelskirchen geborenen und in Reinshagen aufgewachsenen Schniering erweiterte sich schnell. Er schätzt die durch Musik transportierte positive Energie des Grunge (Nirvana, die frühen Coldplay-Songs), des Postpunks (Beafsteaks) und der elektronisch geprägten Tanzmusik (The whitest boy alive). Er kann Jazz und Klassik hören, obwohl er keinen Zugang zu dieser Musik hat. Probleme hat er bei Schlager und mancher Karnevalsmusik. „Den stumpfen Kram mag ich nicht“, nennt er das. Auch der Techno der 90er Jahre sagt ihm wenig. Im Grunde liebt er Melodien. Und Groove, Rhythmus.

Das beste Konzert erlebte er mit Songschreiber Paul Simon

Als die beiden besten Songschreiber bezeichnet er John Lennon und Paul Simon, den er „glücklicherweise noch live erlebt“ hat. „Es war in Amsterdam“, erinnert er sich, „und Simon war bereits Ende 70. Das war sicher das beste Konzert, auf dem ich je war.“ Und er hat so einige besucht, denn er liebt den Austausch zwischen Musikern und Publikum, das Hin- und Herrauschen der Energie in einem Livekonzert. „Nirvana hätte ich gerne live gesehen“, bekennt er. „Und die frühen Oasis. Da kam noch eine Menge positiver Energie rüber.“

Zur Person

Dr. Peter Schniering, 1978 geboren, ist Gründer der Denkfabrik Future Cleantech Architects mit Sitz an der Martin-Luther-Straße. Er machte sein Abitur am Gertrud-Bäumer-Gymnasium (GBG) in Remscheid und studierte in Bonn. Peter Schniering verfolgt manche Musiker und deren Arbeit. Manches Mal wundert er sich über den ausbleibenden Erfolg von Bands. So bezeichnet er die Kölner Band Erdmöbel und die aus Hamburg stammende Band Tocotronic als „sträflich unterschätzt“. Zu dieser Kategorie zählt er auch die US-Band Dandy Warhols.