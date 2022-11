SGH spielt erstmals auf Kunstrasen

Nach der sportlichen Eröffnung kommenden Freitagabend (19.45 Uhr) mit der Kreisliga-Partie SG Hackenberg gegen SC Ayyildiz II feiert die Stadtverwaltung nach einem ziemlich irritierenden Hin und Her in den vergangenen Tagen am Montag, 5. Dezember (19 Uhr), zusätzlich und offiziell die Einweihung des Kunstrasens auf der Sportanlage in Hackenberg.