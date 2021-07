Sextaten – 40 Frauen suchen Hilfe

Geschützter Raum für Opfer

Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, können sich an die Beratungsstelle wenden (Symbolbild).

Weisser Ring und neue Beratungsstelle arbeiten zusammen. Polizei vermittelt viele Fälle.

Manfred Guth hilft Menschen, die Opfer von Verbrechen wurden. Er wirkt ehrenamtlich beim Weissen Ring und leitet die Außenstelle Remscheid der Hilfsorganisation. Taschendiebstähle, Bedrohung, Überfälle, Stalking – mit all dem hatte er es bei seinen 36 Fällen im Jahr 2018 zu tun. Guth hörte den Ratsuchenden zu, empfahl Anwälte und begleitete sie auf Wunsch zu Gerichtsprozessen. Es gab aber auch Menschen, denen er nicht unbedingt weiterhelfen konnte. „Uns fehlen in unseren Reihen Frauen. Und gerade bei sexualisierter Gewalt fällt es den Ratsuchenden schwer, sich einem Mann anzuvertrauen“, erklärt Guth, der froh ist, die Mitarbeiterinnen der neuen Beratungsstelle Indigo an seiner Seite zu wissen.

Vor einem Jahr sind Shari Wolf und Nicole Potenza mit ihrer Anlaufstelle an der Theodorstraße 8 an den Start gegangen. Sie kümmern sich dort um Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. „Die Fälle sind ganz unterschiedlich“, sagt Shari Wolf – und nennt Stichworte: Vergewaltigung im Bekanntenkreis, sexuelle Nötigung, Belästigung am Arbeitsplatz. Details verrät sie nicht. Denn Verschwiegenheit ist das oberste Gebot bei der Arbeit, die sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Nicole Potenza leistet.

In ihrem Büro bieten sie Ratsuchenden, die zum Teil von Manfred Guth vermittelt werden, einen geschützten Raum. 40 Klientinnen zählten sie nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr.

Klientinnen befinden sich in seelischer Ausnahmesituation

Bei den unterschiedlichen Hilfsangeboten sei es wichtig, zunächst die Wünsche der Frauen wahrzunehmen, die sich in einer seelischen Ausnahmesituation befinden. Dabei sei oft psychologische Betreuung sinnvoll. „Wir leisten keine therapeutische Hilfe, wir können aber auf Wunsch bei der Suche nach Therapeutinnen und Therapeuten helfen“, erklärt Nicole Potenza.

So übernehmen die beiden Mitarbeiterinnen, die jeweils eine Dreiviertel-Stelle haben, eine Art Lotsenfunktion. Sie vermitteln einen Platz im Frauenhaus, wenn dies nötig ist. Sie begleiten die Opfer zur Polizei. Sie regen Selbstbehauptungskurse an, bei denen Strategien gelehrt werden, wie sich Frauen bei Angriffen schützen können. Und sie führen dazu jede Menge Einzelgespräche. Grundsätzlich gehe es darum, die Opfer zu ermutigen, an ihre Stärken anzuknüpfen.

KONTAKT BERATUNG Kontakt zu Nicole Potenza und Shari Wolf, Tel. 696 60 28 bzw. 69 660 15. Telefonische Sprechzeiten, dienstags 16 bis 17 Uhr und donnerstags 10 bis 11 Uhr. Kontakt zum Weissen Ring, manni.guth@googlemail.com

Dazu dienen auch zwei Gruppen, die in der Anlaufstelle angeboten werden. „In der Stabilisierungsgruppe bieten wir unter anderem praktische Körper- und Atemübungen an, die dazu beitragen, schwierige Alltagssituationen zu meistern“, berichtet Shari Wolf. Die Wohlfühlgruppe dient der Freizeitgestaltung. Kochen, Malen, Basteln und der Austausch untereinander sollen dazu führen, dass sich die Ratsuchenden nicht isolieren. Aber auch dies geschieht auf rein freiwilliger Basis.

Der Beistand, den die Mitarbeiterinnen leisten, fußt auf der Trägerschaft des Sozialdiensts katholischer Frauen und richtet sich an alle weiblichen Ratsuchenden ab 16 Jahre. Wenn es nötig ist, kann das Team Dolmetscherinnen einschalten.

Manfred Guth weiß, wie wichtig dies alles ist. Viele Fälle erhält er über die Vermittlung der Polizei. „Und wenn es sich um sexuelle Gewalt handelt, kann ich das Opfer auf die Anlaufstelle aufmerksam machen.“ Und auch umgekehrt: Denn der Weisse Ring kann finanzielle Sofortunterstützung bieten – für Frauen, die nach einem Verbrechen vor einem Neuanfang stehen.