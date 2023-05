In Serbien gestrandet: Ehepaar Busch kann bald ausreisen

Remscheid/Serbien. Für das in Serbien gestrandete Remscheider Ehepaar Busch deutet sich eine Lösung an. Nach Angaben der Polizei erhalte seine Frau am Donnerstag die für die Ausreise notwendigen Papiere, berichtet Thomas Busch. Möglich mache das eine Tante eines Arbeitskollegen, die in der Region wohnt und Sandra Busch am Dienstag bei sich angemeldet hat. Mit dieser serbischen Meldeadresse könne sie nun einen Ausweis beantragen und damit einen Pass.