Serap Güler nimmt Einwanderer in die Pflicht

+ © Roland Keusch Serap Güler (r.) zu Gast in der Gelben Villa. Die Staatssekretärin für Integration des Landes NRW traf sich zum Gespräch unter anderem mit Heike Schwarte, Leiterin der Kindertagesstätte Nordstraße (l.), und Erden Ankay-Nachtwein, Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Remscheid. Die Kita Nordstraße zählt 80 Kinder. 94 Prozent haben einen Migrationshintergrund. © Roland Keusch

NRW-Staatssekretärin für Integration fand bei ihrem Besuch in Remscheid deutliche Worte.

Die sprechen kein Deutsch, die wollen nicht dazugehören. Richtet sich dieser Vorwurf an die Generation ihrer Eltern, so trifft sie das persönlich, sagt Serap Güler. „Meine Eltern haben zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und niemand hat ihnen geholfen, Deutsch zu lernen.“ Für die Kinder und Enkel der ersten Einwanderergeneration und auch für Flüchtlinge, die heute nach Deutschland kommen, zeigt die Staatssekretärin für Integration des Landes NRW weniger Verständnis, so sie die deutsche Sprache nicht beherrschen wollen. „Wir unterbreiten dazu viele Angebote“, sagt die CDU-Politikerin: „Wir dürfen erwarten, dass sie auch angenommen werden.“

„Wer sein Versagen auf seinen Migrantenstatus reduziert, macht es sich vielleicht zu einfach.“

Serap Güler, Staatsministerin für Integration im Land NRW

Das sind klare Worte einer Frau mit türkischen Wurzeln, die es in Deutschland zu etwas gebracht hat. Dabei hatte sie nicht andere Startvoraussetzungen als andere Kinder türkischer Gastarbeiter, wie die Menschen damals genannt wurden. Der Vater war Bergmann im Ruhrgebiet, die Mutter Hausfrau. Allerdings erwiesen sich beide als liberale Eltern, die ihrer Tochter freistellten, ob sie ein Kopftuch tragen will und ihr den bestmöglichen Bildungsabschluss in Deutschland ermöglichen wollten. Serap Güler nutzte die sich bietende Chance.

Wichtig ist Serap Güler, dass alle die gleichen Werte teilen

In Remscheid richten sich heute vielfältige Angebote an Zuwanderer: von der Integration durch Bildung bis hin zur kultursensiblen Pflege im Altenheim. Vor Ort überzeugte sich Serap Güler von der Arbeit des Jugendzentrums Gelbe Villa an der Eberhardstraße, von den verschiedenen Programmen zur beruflichen Orientierung Jugendlicher unter dem Dach der Kraftstation und von der Arbeit der Kita Nordstraße, deren 80 Kinder zu 94 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Zuvor besuchte sie das Kommunale Integrationszentrum, dessen Arbeit unmittelbar beim Oberbürgermeister angesiedelt ist. „Das zeigt, wie wichtig Sie die Aufgabe in Remscheid nehmen“, erklärte Serap Güler.

ZUR PERSON WERDEGANG Serap Güler ist 39 Jahre alt, Muslimin und zählt sich zum christlich-sozialen Flügel der CDU. Nach dem Abitur und einer Lehre in der Hotellerie studierte sie Kommunikationswissenschaften und Germanistik. 2007 wurde sie Referentin im Büro des damaligen Integrationsministers Armin Laschet. 2017 berief er sie zur Staatssekretärin für Integration.

Ohnehin erlebt sie die deutsche Gesellschaft gegenüber Fremden als offen. „Wir sind diesbezüglich viel weiter als noch vor 15 Jahren.“ Abgesehen von Parteien, die Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer Kultur und anderem Glauben als Parasiten bezeichnen, stehen die meisten Deutschen ausländischen Zuwanderern positiv gegenüber.

Das passt zu ihrem eigenen Aufwachsen. Sie selbst habe in Deutschland in Schule, Universität und Beruf keine Rassismuserfahrungen sammeln müssen, sagt Serap Güler. Auch deshalb hegt sie einen Verdacht: „Wer sein eigenes Versagen auf seinen Migrantenstatus reduziert, macht es sich vielleicht auch ein bisschen einfach“, sagt sie.

Integration ist für die CDU-Politikerin, die seit 2010 einen deutschen Pass besitzt, keine Einbahnstraße. An die Menschen, denen Deutschland zur Heimat werden soll, hat sie klare Erwartungen. Dabei ist ihr eines besonders wichtig: „Dass alle Menschen, die in unserem Land leben, die gleichen Werte teilen.“

Als Beispiel nennt sie die grundgesetzlich garantierte Gleichheit von Mann und Frau oder das Existenzrecht von Israel. Beides infrage zu stellen, sei nicht gedeckt vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Flüchtlinge als Parasiten zu bezeichnen, allerdings auch nicht. Deshalb zeigt sie sich kampfbereit. „Wir müssen aufpassen, dass das, wofür wir viele Jahre gestritten haben, nicht zunichtegemacht wird“, sagt Serap Güler. Nicht von muslimischen und nicht von rechten Extremisten.

