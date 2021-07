Senioren bleiben länger fit und gesund

Durchstarten im Ruhestand

+ © Roland Keusch Bewegt älter werden in Remscheid: Die Senioreneinrichtung Wiedenhof und der Remscheider SV gehen zusammen Wandern. © Roland Keusch

Die Sportvereine im Bergischen Land stellen sich mit speziellen Angeboten für die ältere Generation auf diesen Trend ein.

Von Michael Kremer

Die Bevölkerung im Bergischen Land wird immer älter. Nicht nur die Lebenserwartung der Senioren steigt, sondern auch der Anspruch, bis ins hohe Alter fit zu sein. Die Sportvereine stellen sich dieser großen Zukunftsaufgabe. Der Sportbund Remscheid hat sich mit Sportangeboten für das Alter 50+ breit aufgestellt. Von Ausdauerfitness über Gedächtnistraining bis zu Nordic Walking – Remscheider, die sich dem Rentenalter nähern beziehungsweise Rentner sind, können aus einer Vielzahl an Sportangeboten wählen.

Auch in Solingen, beim Wald-Merscheider Turnverein (WMTV), hat man sich längst auf diese Entwicklung eingestellt. „Die Vereine wären ja dumm, wenn sie sich diesem Klientel nicht öffnen“, sagt Andreas Lukosch, Ressortleiter Personal und Sport im WMTV. In seinem Verein hat rund ein Drittel der etwa 2500 Mitglieder das 60. Lebensjahr überschritten. Der WMTV ist als senioren-freundlicher Sportverein zertifiziert.

Er kooperiert dabei mit rund zehn Alteneinrichtungen in der Stadt. Sie tragen das Siegel „Aktive Senioreneinrichtung“, das mit verschiedenen qualitativen und quantitativen Anforderung verbunden ist. Aufgrund der vorgegebenen Strukturen in Alten- und Pflegeeinrichtungen sind die Kooperationskriterien so konzipiert, dass sie entsprechend der jeweiligen möglichen Gegebenheiten bedarfs- und altersorientiert umgesetzt werden können.

Landesprojekt fördert Zusammenarbeit mit Senioren

Zur Kooperation verpflichtet sich der beteiligte Sportverein zur Durchführung von mindestens einem Bewegungsangebot pro Woche. Selbstverständlich muss der Partnerverein über ausreichend qualifizierte Mitarbeiter verfügen, was beim WMTV Solingen der Fall ist.

Dort wird die Mindestqualifikation von gültigen Übungsleiter-C-Lizenzen durch höhere oder weiterbildende Qualifikationen und Fortbildungen sogar noch übertroffen. Bei den verschiedenen Angeboten reichen einfache Bewegungsübungen nicht aus. „Senioren wollen heute niveauvolle Angebote“, erklärt Lukosch.

Die reichen beim WMTV vom Fitnesstraining über den Tanz bis hin zur Wirbelsäulengymnastik. Zudem sei der Bereich des Reha-Sports angesichts der gestiegenen Nachfrage im Verein sehr gewachsen. Neben den Alteneinrichtungen arbeitet der WMTV bei diesem Projekt mit Stadt- und Landessportbund zusammen und nimmt unter dem Motto „Bewegt älter werden in Solingen“ an einem Förderprogramm teil. Dabei werden Vereine in ihrer Angebots- und Vereinsentwicklung vom Landessportbund unterstützt – auch finanziell.

Die Förderung orientiert sich an sechs Handlungsfeldern: Sportlich sein, Deutsches Sportabzeichen, fit sein, mobil / aktiv sein, gemeinsam älter werden sowie engagiert älter werden. Die Zusammenarbeit mit den Alteneinrichtungen gehört zum Modellprojekt „Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste“. Gestartet wurde es am 1. Juli 2016 und läuft noch bis 31. März 2019.

Das Projekt verfolgt das Ziel, durch Kooperationen zwischen Sportvereinen, Alteneinrichtungen und Pflegediensten Bewegung und Bewegungsangebote nachhaltig in die pflegerischen Versorgungsstrukturen zu integrieren. Neben der Förderung und Dokumentation von Bewegungsangeboten und -konzepten in stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten werden Schulungen, ein Zertifizierungssystem für Einrichtungen und Dienste sowie nachhaltige Finanzierungsmodelle entwickelt. Die Erkenntnisse und Erfahrungen werden abschließend in einem Handlungsleitfaden festgehalten.

Das Projekt wird gefördert durch das Landesministerium für Gesundheit sowie die Pflegekassen NRW.

Morgen setzen wir unsere Serie mit dem Thema Körperpflege und Mode im Rentenalter fort.