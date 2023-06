Selber Schilder aufstellen geht nicht

Die Politik fordert eine schnelle Besserung.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Seit die Unterführung Wülfingstraße saniert wird, ist die Balkantrasse gesperrt. Doch die Beschilderung der Umleitung sorgt bei vielen eher für Verwirrung, selbst Ortskundige berichten, dass sie sich kaum zurechtfinden. Das soll sich bald ändern, sagte Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke im Hauptausschuss. Das Problem als Stadt einfach selber in die Hand nehmen, gehe aber nicht.

Denn die derzeitigen Arbeiten würden im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführt, erklärte Reul-Nocke. Die Bahn und das von ihr beauftragte Unternehmen seien deswegen auch für die Beschilderung verantwortlich. Eine Antwort, die Jürgen Kucharczyk (SPD), der das Thema im Ausschuss angesprochen hatte, nicht zufriedenstellte: „Dass das eine Maßnahme der DB AG ist, ist uns ja allen klar“, sagte er. „Aber das hilft den Bürgern nicht weiter.“

Deswegen soll die Verwaltung selber aktiv werden, schlug David Schichel (Grüne) vor. Die Stadt könne doch die richtigen Schilder an die richtige Ecke stellen – und der Bahn dann eine Rechnung schreiben.

„Das geht nicht so einfach“, betont allerdings Barbara Reul-Nocke im Gespräch mit dem RGA. „Das fängt schon damit an, dass wir als Ordnungsbehörde gar keine Schilder haben.“ Und wenn man die Technischen Betriebe (TBR) damit beauftrage, bleibe die Stadt wohl auf den Kosten sitzen, so die Rechtsdezernentin. Nur wenn man die ausführende Firma zuvor in Verzug setze, ihr also eine angemessene Frist setze, die diese nicht einhält, könne man selber für Abhilfe schaffen und eine Rechnung schreiben.

Barbara Reul-Nocke setzt daher eher darauf, dass die beteiligten Firmen ihren Pflichten nachkommen, betonte sie im Hauptausschuss: „Ein genaues Datum, wann das passiert, kann ich allerdings noch nicht sagen.“ Es habe aber bereits einen Ortstermin mit der Baufirma gegeben, sagt sie im RGA-Gespräch. Dabei sei die noch einmal „bestimmt“ auf die Auflagen beim Thema Beschilderung hingewiesen worden. Mit einer Umsetzung sei nun täglich zu rechnen.

Wie berichtet erneuert die Bahn derzeit die Eisenbahnbrücke Wülfingstraße. Solange können Radfahrer die Balkantrasse in diesem Bereich nicht nutzen, sondern müssen auf die Alte Kölner Straße ausweichen. Am nördlichen Ende der Umleitung geht es leicht erkennbar an der Abzweigung zur Robert-Schumacher-Straße zurück auf oder von der Trasse. An der anderen Seite allerdings muss man den Weg, der zwischen den Hausnummern 33 und 31 durchführt, regelrecht suchen.

Noch etwa bis September sollen die Arbeiten dauern, Schluss ist aber auch danach noch nicht: Wenn die Bahn ihre Eisenbahnbrücke fertig hat, beginnt die Stadt mit dem Bau einer neuen Brücke für den Radweg.