Matthias Feldhoff erfüllt seinen Lebenstraum am Ende der Welt

Der Lenneper Matthias Feldhoff erforschte auf den Falkland-Inseln im Südatlantik das Verhalten von Dünnschnabel-Walvögeln. Übrigens: ohne Internet.

Von Andreas Weber

Remscheid. Einmal ans Ende der Welt. Zu einem Außenposten, auf dem die wenigen Menschen nur geduldete Beobachter in einer überwältigenden Natur- und Tierwelt sind. Matthias Feldhoff war an einem solchen Ort. Auf einer entlegenen Insel, auf der noch nie ein Remscheider gelebt hat. 1250 Kilometer von der Antarktis entfernt und 480 Kilometer östlich der patagonischen Küste in Argentinien liegen die Falkland-Inseln im sturmumtosten Südatlantik.

778 Inseln zählt das zu Großbritannien gehörende Archipel. Der 27-Jährige, Student der Umweltwissenschaften, verbrachte vier Monate auf New Island, dem Westzipfel des rauen Fleckens Erde. 22,7 Quadratkilometer groß, 13 Kilometer lang, 750 Meter an der breitesten Stelle, drei bewohnbare Häuser.

Von Anfang Dezember bis Ende März erforschte Matthias Feldhoff dort die Mehrheitspopulation: den Dünnschnabel-Walvogel. Niemand weiß es genau, aber geschätzte zwei Millionen Exemplare des rund 25 Zentimeter langen Sturmvogels legen zum Jahresende auf dem kargen, baumlosen Eiland ihre Eier in selbst gegrabene, geschützte Erdmulden. Weltweit ist dies ihr wichtigster Brutplatz.

Feldhoff ist an der Uni Oldenburg eingeschrieben, unterwegs zu den Falklands war er im Auftrag der Uni Gießen, die auf New Island seit zehn Jahren Vogeldaten sammelt.

+ Ihretwegen war Matthias Feldhoff zu den Falkland-Inseln gereist: die Könige der Winde, Schwarzbrauen-Albatrosse. © Matthias Feldhoff

„Mein Traum war es, bei einer Albatros-Kolonie zu leben“, erklärt der gebürtige Lenneper sein Fernweh. „Es geht zurück auf ornithologische Beobachtungen, die ich auf Helgoland bei einem Schwarzbrauen Albatros gemacht habe. Da wurde mein Wunsch geboren.“ Matthias Feldhoff hatte die fixe Idee abgehakt, erfuhr dann aber über Bekannte, die auf New Island gewesen waren, von dem akademischen Programm, das junge Tierforscher auf die andere Seite des Globus schickt.

So ging es von der Rollhockey-WM auf die Falklands

Das Abenteuer Südatlantik begann in Argentinien bei der Rollhockey-WM. Sein Bruder Markus Feldhoff betreute als Co-Trainer die deutsche Nationalmannschaft. Matthias, früher selbst bei der IGR aktiv, durfte das Team als Medienreferent begleiten. Der Rest war ein Katzensprung. Feldhoff nahm den Linienflieger vom chilenischen Punta Arenas in die Abgeschiedenheit nach Port Stanley, den Hauptort der Falklands. Mit 2000 leben dort zwei Drittel aller Bewohner. Nicht eingerechnet über 1000 britische Soldaten, die nach dem Krieg 1982 zwischen Argentinien und Großbritannien stationiert wurden.

So ist das Leben auf den Falklands

Den Falklands eilt der Ruf voraus, sie würden mit ständigem Regen, Wind und Kälte depressiv machen. „Ich kann das nicht bestätigen“, korrigiert Feldhoff. „Das Wetter war deutlich besser als erwartet. Wir hatten oft Sonne. Ich bin in den vier Monaten nur einmal nass geworden.“

Stürmisch war es, mal mehr, mal weniger, aber auszuhalten in der eintönigen wie faszinierenden Natur, deren höchster Bewuchs Gräser sind, mit Klippen und Stränden an den Rändern. Erschlossen ist New Island mit wenigen Trampelpfaden. Ein Auto sorgt für den Transport vom Flugplatz im Süden. Im Schritttempo geht´s querfeldein zur Siedlung. Feldhoff war einer von sechs Bewohnern, die alle sechs Wochen von einem Versorgungsschiff Nachschub erhalten.

Permanent leben nur Jenny und Tim als Vertreter des New Island Conservation Trust in dem Mikrokosmos. Zu den Wächtern gesellen sich eine Handvoll internationale Forscher, die in dem zweiten Haus wohnen. Matthias teilte seine Bleibe mit einer Französin, Portugiesin und Deutschen.

„Man lernt, das Leben ohne Internet neu zu entdecken.“

Langeweile? Einsamkeit? „Gab es nie“, sagt Matthias Feldhoff. „Man lernt das Leben ohne Internet neu zu entdecken.“ Jeden Tag stürzte er sich in die Datensammlung, dicht dran an den nachtaktiven Dünnschnabel-Walvögeln, die keine Scheu kennen. „Dass sie nur in der Dunkelheit von ihren Nahrungsflügen auf dem Meer zurückkehren, ist Überlebensstrategie. Sie würden sonst Beute von größeren Raub- und Greifvögeln.“ Die Eltern sehen nur alle vier, fünf Tage zum Füttern ihres Nachwuchses Land.

+ Flauschiges Wollknäuel in der Hand: Matthias Feldhoff mit einem Küken des Dünnschnabel-Walvogels auf New Island. © Feldhoff

Das Beringen zählte zu seinen Aufgaben, das Ausstatten der Elternvögel mit GPS-Trackern, das Beobachten ihrer Brutgewohnheiten und wie die Küken flügge werden. Das Verhalten der Dünnschnabel-Walvögel ist bislang wenig dokumentiert. „Ich habe bei der Grundlagenforschung geholfen“, stellt Feldhoff fest. In Oldenburg wird er seine Bachelorarbeit über sein Studienobjekt schreiben.

Forschung soll keine Lebensaufgabe für ihn werden. Selbst weitere Traveller-Fantasien muss er sich nicht erfüllen. „Ich bin mir meines Privilegs bewusst. Ich würde zwar gerne Südgeorgien oder die Antarktis sehen, es muss aber nicht sein. Ich habe mir ja meinen Lebenstraum erfüllt.“ Denn die Schwarzbrauen-Albatrosse, die auf Helgoland alles auslösten, gab es in großer Zahl auf New Island. Vielfach festgehalten mit der Tele seiner Canon-Profikamera.

Ausstellungsort für Fotos gesucht

Matthias Feldhoff, 27 Jahre, baute 2013 sein Fachabi am Rögy in Lennep. 18 Monate setzte er sich als FÖJler auf der nordfriesischen Insel Föhr für die Föhrer Marsch ein, blieb beim Naturschutz und Vogelforschung hängen. Auf eine Gärtnerlehre im Ammerland folgte 2019 ein Studium der Umweltwissenschaften in Oldenburg. Einen Extrakt der Falkland-Ergebnisse aus 10.000 Bildern möchte Feldhoff auf Ausstellungen präsentieren. Auch in seiner Heimat Remscheid sucht er einen Ort, wo er die faszinierenden Motive präsentieren und von seinen Erlebnissen auf New Island berichten kann.