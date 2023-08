Seine „Uschi“ erklingt für guten Zweck

Chansonnier Stephan Sulke gibt am 31. August ein Benefiz für die Kinderschutzambulanz in der Klosterkirche.

Remscheid. „Uschi, mach kein Quatsch“ oder „Lotte“ klingen heute noch im Ohr – zeitlose, deutsche Liedpoesie eines Beobachters, der sich nie verbiegen ließ und der seine melancholische Musik immer mit einer Prise Sarkasmus und einem Schuss Blödelei würzte: Stephan Sulke. Jetzt kommt der 79-Jährige, einer der letzten großen Chansonniers, in die Klosterkirche – und will dafür keine Gage haben. Aber dennoch möglichst viel Geld. Denn der Schweizer Liedschreiber, Musiker und Produzent spielt am 31. August ein Benefizkonzert für die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land.

Herr Sulke, Ihre Lieder haben in Ihrer über 50-jährigen Schaffenszeit viele Menschen berührt. Erklingen „Uschi“ oder „Moral“ auch beim Benefizkonzert?

Stephan Sulke: Ja, logisch. Ich kann ja nicht den berühmtesten Song, mit dem ich übrigens ungewollt berühmt geworden bin, auslassen. Das Schöne ist, dass mein Songkatalog 1976 anfängt – und ich die alten Songs immer noch spielen kann. Denn ich habe mich nie an die Tagesmode gehalten.

Warum nicht?

Sulke: Tagespolitik vergeht. Nehmen Sie Merkel zum Beispiel. Wenn Sie den Song vor acht Jahren geschrieben haben, können Sie ihn heute nicht mehr bringen. Ich habe mich auch immer aus diesem Links-Rechts-Gedöne rausgehalten. Die Probleme in einer Gesellschaft sind doch immer dieselben: Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit.

Wie würden Sie Ihre Musik also beschreiben?

Sulke: Als gut.

Das reicht aus, oder?

Sulke: Ja. Unter Minderwertigkeitskomplexen habe ich nie gelitten.

Auf was kann sich das Publikum gefasst machen?

Sulke: Auf einen gut gelaunten Sulke, der wunderschöne Liebeslieder und ein paar zynische, halbpolitische Lieder singt, aber der Ihnen sicher ein paar Witze zwischendurch erzählen will. Ich werde übrigens noch eine Freundin mitbringen, die ein bisschen Farbe reinbringt.

Warum ist Ihnen ein Benefizkonzert für die Kinderschutzambulanz wichtig?

Sulke: Das hat so angefangen: Ich habe einen Anwaltsfreund in Euskirchen, er ist Strafverteidiger und Gutmensch. Er hat mir irgendwann erzählt, was mit Kindern in Deutschland täglich so abgeht. Ich muss sagen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Vergewaltigte Kinder, geschlagene Kinder, liegen gelassene Kinder. Der absolute Horror. Ich war wirklich erschüttert, habe mich dann aber mit dem Thema befasst und auch die Ärztliche Kinderschutzambulanz kennengelernt. Nun wird es auf meinem neuem Album auch einen Song über dieses Thema geben. Es hat mich sehr tief berührt. Weil ich finde, Kinder haben was Heiliges. Sie können sich nicht wehren, sie sind hilflos. Mit meinem Freund Wolf-Dietrich Spelsberg – er liebt Zigaretten, ich Zigarren, wir beide guten Wein – kam dann die Idee eines Benefizkonzerts auf – und Frau Preker von der Klosterkirche war auch begeistert. Wir möchten, dass die Hütte voll wird. Dann können wir bald hoffentlich einen großen Scheck überreichen für eine gute Tat, die auch nützt. Ich komme gratis, aber der ganze Schotter soll zur Kinderschutzambulanz gehen. Ich möchte mit knapp 80 etwas zurückgeben. Es klingt vielleicht etwas überheblich, aber es kostet mich ja nichts. Nur, dass ich mich selbst hergebe und Leute versuche zu überzeugen. Wenn es klappt, machen wir das in zwei Jahren vielleicht wieder.

Sie waren schon einmal in der Lenneper Klosterkirche. Was zeichnet den Veranstaltungsort aus?

Sulke: Ich finde, Remscheid ist nicht gerade die Perle NRWs, entschuldigen Sie bitte, aber die mittelalterliche Altstadt ist schnuckelig. Und der Konzertsaal in der alten Kirche ist sensationell. Ich liebe diese mittelkleinen Säle, die übrigens immer seltener werden in Deutschland.

Was macht Stephan Sulke sonst, wenn er nicht gerade ein Benefizkonzert gibt?

Sulke: Dann macht er immer noch ein paar Konzerte. Mit dem neuen Album sieht es so aus: je älter Sie werden, desto gemütlicher nehmen Sie es. Das Album wird aber wohl im Februar rauskommen. Mein zweites Steckenpferd ist das Schreiben. Denn ich denke, wer Poesie schreiben kann, kann auch Prosa. Bereits erschienen ist „Gabor Senneck“, mein zweiter Krimi kommt 2024 raus. So schnell werdet ihr mich nicht los!

Das Benefizkonzert

Der Verein Kulturzentrum Klosterkirche und die August Dohrmann Bauunternehmung Remscheid laden zum Benefizkonzert für die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land mit Stephan Sulke ein: Donnerstag, 31. August, in der Klosterkirche Lennep. Einlass und Catering ist ab 19 Uhr, das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr. Karten kosten in der Preisgruppe I

60 Euro, ermäßigt 48 Euro im Vorverkauf, oder in der Preisgruppe II 40 Euro, ermäßigt 32 Euro im Vorverkauf. Die Eintrittskarte beinhaltet das Catering.

Karten gibt es hier: klosterkirche-lennep.de