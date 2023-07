Er fand seinen Traumberuf auf Remscheids Straßen

Der RGA ging auf Tour mit Busfahrer Andreas Winterberg, der exklusive Einblicke in seinen Job gibt. So sieht sein Arbeitsalltag aus.

Von Lena Spataro

Remscheid. Andreas Winterberg schaut auf seine Uhr. 10.30 Uhr ist es, als er sich auf den Weg in den Fahreraufenthaltsraum begibt. Seine Schicht beginnt erst in 29 Minuten, doch noch muss er seine aktuelle Route und den zugewiesenen Bus in Erfahrung bringen. Andreas Winterberg ist Busfahrer mit Leib und Seele. Seine erste Tour führt ihn nach Lennep.

Bei der Bundeswehr konnte Winterberg vor knapp vierzig Jahren zuerst den Lkw- und später auch den Busführerschein machen. Von 1988 bis 1993 fuhr der 58-jährige Lenneper erstmals für die Stadtwerke durch Remscheid und die Umgebung. Das erste Mal hinter dem Steuer eines Linienbusses saß er aber bereits wesentlich früher. „Ich bin damit groß geworden. Mein Vater war 30 Jahre lang Busfahrer“, sagt er mit einem Lächeln.

Nach 1993 wechselte er vorübergehend den Beruf. Als Sanitär- und Heizungsbaumeister erlebte Winterberg jedoch viel Stress. Das mündete schließlich in einem Burnout. Um da wieder rauszukommen, schlug ihm seine Frau vor, wieder zurück zu den Stadtwerken zu gehen. Zurück hinter das Steuer der Linienbusse. Zurück in seinen Wunschberuf. Und darin arbeitet er nun seit sieben Jahren. „Ich könnte mir keinen Bürojob mehr vorstellen.“

Baustelle? Umleitung? Sperrung? Heute sieht alles gut aus

Der Fahreraufenthaltsraum erinnert mit seinen kleinen Tischen an eine Cafeteria. Nur dass es hier anstelle von einer Essensausgabe einen großen Automaten und eine Infotafel gibt. Aus Sicherheitsgründen muss das eingenommene Geld vom Vortag im großen Automaten abgegeben werden. „Wir führen nie viel Bargeld mit uns“, erklärt Winterberg währenddessen. Danach wird die Infotafel kontrolliert. Gibt es neue Baustellen, Umleitungen oder Sperrungen? Nein, heute sieht es gut aus.

Deshalb geht es nun in die Wagenhalle. Denn bevor es auf die Straße gehen kann, muss Andreas Winterberg die Abfahrtskontrolle durchführen. Das ist zu jedem Dienstbeginn Pflicht. „Pannen wie defekte Türen treten dennoch hin und wieder auf. Das lässt sich kaum verhindern“, sagt Winterberg. Auch nicht durch die technische Kontrolle, die täglich nach beendeter Schicht in der Werkstatt durchgeführt wird.

Nachdem sich Winterberg in der Fahrerkabine eingerichtet hat, kann es losgehen. Die Uhr auf dem Drucker zu seiner Rechten zeigt 10.57 Uhr. „Auf dem Weg ist eine Baustelle, deswegen fahre ich lieber früher los.“ Der Drucker zeigt die Fahrstrecke und Haltestellen automatisch an. Außerdem ist er mit GPS verbunden und schickt regelmäßig Standorte an die Leitstelle.

Der erste Weg führt Andreas Winterberg nach Lennep. Von dort aus wechselt der weißblaue Linienbus seine äußere Anzeige in „E Heidersteg“ und wird zum sogenannten Kräwi-Bus, der nur in den Sommerferien fährt.

Grüne Landschaft im Kontrast zur grauen Innenstadt

Die digitale Anzeige der Uhr schlägt wieder um. Sie zeigt jetzt auf die Minute genau 11.10 Uhr. Für Andreas Winterberg beginnt seine erste offizielle Dienstfahrt des Tages und er rollt mit dem Kräwi-Bus von der Haltestelle am Lenneper Bahnhof los. Fahrgäste sind hier keine eingestiegen. Deswegen fährt Winterberg die sieben Kilometern alleine entlang. „Letzte Woche war der Kräwi-Bus um diese Uhrzeit rappelvoll“, berichtet Winterberg. Bei Temperaturen von 18 Grad und einem bewölkten Himmel will sich heute keiner an den Badesee begeben. Dafür kann Andreas Winterberg auf dem Weg die grüne Landschaft bewundern. Ein Kontrast zu seinem üblichen Ausblick in der Innenstadt.

„Ich habe wenig Stress. Mein Beruf macht mir Spaß.“ Denn auch wenn es mal Diskussionen mit den Fahrgästen gibt, weil sich der Bus verspätet oder die Maske während der Pandemie nicht aufgesetzt werden wollte, ist sich Andreas Winterberg sicher: „Ich mache meinen Job gerne.“

Bargeldloses Bezahlen im Bus

Busfahrer vermeiden es, während ihrer Arbeitszeit viel Bargeld bei sich zu tragen. Das liegt in erster Linie am Sicherheitsaspekt. Dabei hat digitales Bezahlen mittlerweile weitaus mehr Vorteile. Mit der bargeldlosen Alternative werden zum Beispiel weniger Bakterien oder Viren verbreitet. In vielen Großstädten wurde die Bezahlmethode in Bussen daher schon umgestellt. Remscheid könnte in den nächsten Jahren nachrücken, weiß Fahrdienstleiter Christian Johannsen. „Perspektivisch ist das geplant.“ Ob eine Umrüstung vor 2028 erfolgen kann, ist noch im Gespräch. Bis dahin sind die Stadtwerke an ihre derzeitigen Verträge gebunden.

