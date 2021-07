Sehbehinderte suchen Helfer

Ehrenamt

+ © Christian Beier Leitsysteme erleichtern die Orientierung. © Christian Beier

Sprechende Aufzüge und akustische Ampeln erleichtern den Alltag. Doch ganz ohne ehrenamtliche Unterstützung geht es nicht.

Von Leon Hohmann

Rippenplatten und Aufmerksamkeitsfelder geben Sehbehinderten und Blinden Orientierung an immer mehr Haltestellen. Aufzüge lernen sprechen, und Ampeln warnen akustisch. Diese und weitere Helfer machen den Alltag für Nicht- und Schlechtsehende einfacher. Dennoch sind sie außerhalb der eigenen Wohnung fast immer auf fremde Hilfe angewiesen, ob beim täglichen Einkauf, Arztbesuch oder auch bei Ausflügen. Doch ehrenamtliche Helfer sind Mangelware. Darauf macht Brigitte Sommer, Vorsitzende des Remscheider Blinden- und Sehbehindertenvereins, anlässlich des heutigen Tages der Sehbehinderten aufmerksam. 57 Mitglieder zählt der Verein, der auch für Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen zuständig ist.

+ Dennoch sind viele Sehbehinderte auf Helfer angewiesen, sagt Brigitte Sommer, Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins. © Roland Keusch

Rund 350 000 Sehbehinderte und Blinde leben in der Bundesrepublik. Diese Zahl ermittelte das Statistische Bundesamt für 2017. Absolut verlässliche Daten gibt aber nicht. Laut Gutenberg-Gesundheitsstudie sind in Deutschland allein knapp 7 Millionen Menschen an einer altersabhängigen Makula-Degeneration im Frühstadium erkrankt – dabei geht die zentrale Sehschärfe eines Auges ganz oder teilweise verloren. Erste Anzeichen können sich beim Lesen bemerkbar machen, wenn etwa fixierte Buchstaben verschwommen oder verzerrt erscheinen.

Der 1998 erstmals ausgerichtete Aktionstag setzt in jedem Jahr einen anderen Schwerpunkt. Heute steht die richtige Beleuchtung im Vordergrund. Denn durch eine Lichtoptimierung könne etwa die Sehschärfe, Kontrastwahrnehmung und die Lesegeschwindigkeit verbessert werden, teilt die Vorsitzende des Remscheider Vereins mit. Die Ausleuchtung eines Raumes sollte gleichmäßig, blendfrei und schattenarm sein.

Vereinsvorsitzende setzt sich im Behindertenbeirat ein

Um die konkreten Probleme von Blinden und Sehbehinderten in Remscheid kümmert sich Brigitte Sommer im Behindertenbeirat der Stadt. „Wenn etwas gebaut wird, fragen wir: ‚Spricht der Aufzug?‘ “ Die Zahlen der Stockwerke sollte hervorgehoben werden oder in Brailleschrift geschrieben sein.

Leitsysteme wie dieses sind für die Orientierung wichtig. Sommer kritisiert da etwa das Ämterhaus. „Ohne fremde Hilfe findet sich da Blinde nicht zurecht“, meint sie. Hilfe von Sehenden sei da wichtig. „Wir brauchen dringend Begleitpersonen“, erklärt Sommer. „Es ist ganz schwierig, ehrenamtliche Helfer zu finden.“ Eine spezielle Ausbildung brauche es dafür nicht. „Wir sagen dann schon, worauf es ankommt“, sagt sie und lacht. Zudem ist der Verein bei der Organisation von Festen und Fahrten auf Unterstützung angewiesen. Denn da bräuchte es einfach Sehende.

HILFE FÜR BLINDE GESUCHT Der Verein braucht dringend Unterstützung von Ehrenamtlichen bei der Begleitung von Sehbehinderten und Blinden, aber auch für die Organisation von Festen und Ausflügen. KONTAKT Weitere Informationen gibt es unter Tel. (0 21 91) 29 16 77 oder per E-Mail. Wer Mitglied werden möchte, kann sich dort auch melden. rbvoculus@web.de HÖRZEITUNG Der RGA lässt sich ganz einfach am Telefon anhören. Das Abonnement kostet 23,40 Euro pro Monat, Mitglieder des Remscheider Blindenvereins zahlen 4 Euro. Weitere Infos unter Tel. (02 12) 2 99- 1 47.

Mehrmals im Monat treffen sich die Vereinsmitglieder, bieten wie am 8. Juli die Beratung „Blickpunkt Auge“ an und machen Ausflüge. Zuletzt standen Fahrten ins Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln und zum Kaffeetrinken nach Altenberg an.

Brigitte Sommer lobt explizit ein Angebot des Remscheider General-Anzeigers für Sehbehinderte und Blinde: die HörZeitung. Seit gut einem Jahr liest eine Computerstimme täglich die Zeitung vor. „Ich bin begeistert. Das ist eine ganz tolle Sache“, sagt sie. Die Bedienung sei einfach, zwischen Ausgaben, Seiten und Artikeln kann mit der Telefontastatur gewechselt werden.