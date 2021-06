Horst Seehofer ist „halber Lenneper“

Überraschung

Nach Röntgen und Rühmann ist Lennep um ein prominentes Kind reicher.

Horst Seehofers Mutter stammt von dort, Lennep sei für ihn deshalb in Kindertagen die „zweite Heimat“ gewesen, erklärte der CSU-Mann am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt zur Unterstützung des CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet in Bergisch Gladbach.

Der bayerische Ministerpräsident ein waschechter Bergischer? Nicht ganz, aber doch beinahe. Seine Exkurse in die Familiengeschichte vernahmen die Bergischen jedenfalls mit Stolz und Freude. In Kindertagen sei er oft in Lennep zu Besuch gewesen, erklärte Seehofer. ric