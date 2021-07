Schwindelig wird nur dem Publikum

Tanz

+ © Roland Keusch Atemberaubend, meisterhaft – unter dem Titel „Die Schuld des Tages an die Nacht“ wirbelten vorwiegend nordafrikanische Tänzer über die Bühne des Teo Otto Theaters. © Roland Keusch

Compagnie Hervé Koubi begeisterte im Teo Otto Theater mit der getanzten Suche nach Heimat mit afrikanischen Straßentänzern.

Von Elisabeth Erbe

Schon in der ersten Minute sorgte Hervé Koubi, Choreo-graf und künstlerischer Lei-ter, für Herzklopfen im Teo Otto Theater. Der promovierte Pharmazeut schilderte, wie schockiert er war, als er von seinen arabischen Wurzeln erfuhr. „Aber ich bin glücklich, hier zu sein“, sagte er am Ende in deutscher Sprache und erhielt begeisterten Beifall.

Persönlicher konnte eine Tanzveranstaltung nicht beginnen. Als Erwachsener erfuhr er von seinen Eltern, dass seine Vorfahren Araber waren. Auf die Frage, wer sein Großvater sei, gab man ihm nur ein Foto von einem alten Mann in traditioneller arabischer Kleidung. „Ich möchte Ihnen meine Tänzer als gefundene Brüder vorstellen. Die Wurzeln sind viel älter als unsere nationale Identität“, sprach Koubi zum Schluss. Die französisch-algerische Compagnie Hervé Koubi zeigte die sehr berührende Produktion „Ce que le jour doit à la nuit“ in Anlehnung an Yasmina Khadras Buch „Die Schuld des Tages an die Nacht“, in der ein Junge die Spannung zwischen Orient und Okzident aushalten muss.

Hervé Koubi verarbeitete seine eigene Geschichte in ein ausdrucksstarkes Tanztheater. Straßentänzer aus Algerien, Burkina Faso und Marokko vollbrachten ein bewegtes Kunstwerk.

Choreografische Finessen setzten die Reise zur eigenen Identität ins Ungewisse eindrucksvoll um. So ließ sich Abdelghani Ferradji von einem Fleischberg aus Menschen in die Tiefe hinabfallen und wurde sanft von seinen Compagnons aufgefangen. Spontaner Szenenapplaus, der fast nicht aufhören wollte. Houssni Mijem, Zakaria Ghezal, Giovanni Martinat sorgten mit temporeichen Sprüngen für kurzen Atemstillstand. Barfuß tanzten sich die Männer in Ekstase und rissen ihr Publikum mit.

Riad Mendjel und Mourad Messaoud vollzogen eine Art Derwisch-Tanz auf dem Kopf und mischten Elemente aus Breakdance dazu. Schwindelig war nur dem Publikum. Bendehiba Maamar, El Houssaini Zahid und Mohammed Elhilali erinnerten mit ihren anmutigen Bewegungen an die Kunst des Tai Chi, während Issa Sanou mit afrikanischen Tanzbewegungen verschmolz. Musikalisch erklangen einzelne Töne, ein kraftvoller Gong und Tonsysteme der klassischen vorderasiatischen Musik wie Halabia und Maqam.

Koubi mixt immer wieder europäische Klassik ins Geschehen. Bach-Werke schaffen die emotionale Brücke zwischen den Kulturen. An Breakdance erinnerten nur kurze Anspielungen, die mit dem typischen Wurzeln des „B-Boying“ nichts mehr zu tun haben. Die athletischen Männer hatten wenig mit den amerikanischen Gangs gemein. Der Drehtanz, das Sama-Ritual, ist ein zutiefst religiöses Symbol für die spirituelle Reise zum Göttlichen. Ein zentrales Motiv in Koubis Choreografie, das im-mer wieder auftaucht. Ein Wirbelsturm in die eigene Mitte, in Perfektion ausgeführt.

Hip-Hop-Ballett auf hohem Niveau © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch

Nadjib Meherhera, Lazhar Berrouag und Mohamed Medelsi zeigten Tapferkeit, Treue und brüderliche Gemeinschaft. Eine Botschaft, die aktueller nicht sein könnte. Die physische und psychische Suche nach Heimat wurde mit sehnsuchtsvollen Blicken nach oben und gen Himmel ausgestreckten Händen eindrucks-voll dargestellt.

Tänzer verzaubern beeindrucktes Publikum

Koubi gelang es, sein Publikum 70 Minuten lang zu fesseln. Momente der Stille dienten den Tänzern als kurze Pause. Musik aus – nur der schnelle Atem der Tänzer war hörbar. Mensch pur – grandios. Die Tänzer verschmolzen immer wieder zu einer Einheit, ehe sie schweißtreibend auseinanderdrifteten. Auch Adil Bousbara, Ay

PROGRAMM IM THEATER MEISTERKONZERT Die nächste Veranstaltung findet am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr statt. Es spielen im vierten Meisterkonzert Sebastian und Nanette Schmidt, Andreas Willwohl und Bernhard Schmidt. OPERETTE Am Samstag, 27. Mai, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 28. Mai (18 Uhr), zeigt das Theater „Das Land des Lächelns“ mit den Bergischen Symphonikern.

oub Touabe und Ismail Oubbajaddi zeigten kraftvolle Sprünge, die in fließenden Bewegungen am Boden ihren Frieden fanden. In rasend schnellem Ablauf, stark und graziös, verzauberten die Tänzer ihre Zuschauer und tauchten 70 Minuten in eine geheimnisvolle Welt. Meisterhaft!