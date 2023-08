Wo wurde das neue Rätselfoto aufgenommen?

Das Historische Foto geht in eine neue Runde. Was suchen wir?

Die Autos auf dem Bild lassen es erahnen: Unser neues Rätselbild wurde Ende der 1970er-Jahre aufgenommen. Aber wo? Wenn sie’s wissen, schicken Sie die Lösung, gerne verbunden mit einer persönlichen Anekdote, bis 10. August an RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid,

Unser Rätselbild der Vorwoche zeigte die Scharnhorststraße in Hasten

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Davor waren wir in Güldenwerth, vergangene Woche ging es zum Hasten – und die RGA-Leser kamen einfach mit. Nahezu alle Teilnehmer an unserem Rätselbild wussten die richtige Antwort: Es zeigte die Scharnhorststraße, die die Hastener mit der Büchelstraße verbindet. Noch etwas genauer wusste es sogar Klaus Quinting, der uns schreibt: „Es handelt es sich um den oberen Teil zwischen Moltke - und Büchelstraße.“

Wie er weiß auch Peter Krämer etwas über die nähere Umgebung der Straße zu berichten: „Linker Hand befindet sich das Gebäude der Hastener Altenhilfe, das in den 90ern vergrößert und modernisiert wurde.“ Das wusste auch Norbert Jansen zu berichten, der zudem an die „Hastener Grundschule mit dem ehemaligen Schwimmbad“ an der Ecke Moltkestraße erinnert: „In dem einem ist mein Großvater verstorben, im andern habe ich und später meine Kinder das Schwimmen erlernt.“

+ 1990 entstand unser Rätselfoto der vergangenen Woche, es zeigte die Scharnhorststraße in Hasten. © Roland Keusch

Über das Bad schreibt auch Oliver Güthe: „In der Scharnhorststraße haben früher viele Kinder, wie ich auch, im Lehrschwimmbecken Hasten schwimmen gelernt.“ Damals sei jeder Badegast äußerst penibel auf Sauberkeit überprüft worden. „Dazu mussten sich alle Kinder in einer Reihe mit ausgestreckten Händen aufstellen und dann kontrollierte der Schwimmmeister – in meinem Fall Herr Brill – die Sauberkeit des Körpers. Wer nicht bestanden hatte, wurde nochmals zum Duschen geschickt.“

Folge man der Straße in Blickrichtung des Fotografen, erreiche man die Firma Automobilscharniere Hasten, kurz AHA, weiß Jörg Wagner. Die gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme allerdings noch nicht, sie wurde 1994 gegründet. Zudem schreibt er: „Rechts im Bild sind die Häuser 10 und 12 der Scharnhorststraße.“

Über die Hausnummer 12 kann auch Ernst Günther Söhnchen einiges berichten. „Das wurde gebaut von dem Baumeister Wilhelm Sassenhausen im Jahr 1905.“ Es handele sich um ein dreigeschossiges „Haus im Jugendstil, mit Erker, Balkon und vielen floralen Elementen“, das derzeit restauriert werde. Die Erklärung, warum er das so genau weiß, liefert er gleich mit: „Übrigens, es ist uns vergönnt, jetzt schon über sechs Jahre in diesem schönen Haus zu wohnen.“

+ In mehr als 30 Jahren hat sich einiges verändert, Straße und Häuser sind aber noch gut zu erkennen. © Roland Keusch

Auf den Namen der Straße geht Heinz-Jürgen Schmitz ein: „Benannt wurde sie nach dem 1755 geborenen und 1813 an den Folgen einer schweren Kriegsverletzung verstorbenen Generalstabschef Gerhard von Scharnhorst.“ Der Sohn eines Quartiermeisters stammte aus einer Kleinbauernfamilie, machte aber trotzdem Karriere beim Militär. Er war maßgeblich an der preußischen Heeresreform der Jahre 1807 bis 1814 beteiligt. Dabei wurden unter anderem die alten Adelsvorrechte abgeschafft und die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Sein Wirken gehört heute, neben dem militärische Widerstand gegen das NS-Regime und der eigenen Geschichte seit Gründung 1955, zu den drei offiziellen Traditionslinien der Bundeswehr. Unter anderem sind mehrere Kasernen nach ihm benannt.

Über Namensgeber Scharnhorst berichtet uns auch Helmut Schucht, der sich zudem auch dem Stadtteil widmet, in dem die Scharnhorststraße zu finden ist: „Hasten hat viel zu bieten, da gibt es den Lindenbergplatz, die Glockenstahl-Kampfbahn und so weiter.“

Die richtige Antwort wusste unter anderem auch Elfi Keck.