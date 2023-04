Schwerer Autounfall in Remscheid 

Einsatz

In der Nacht zu Montag ist ein 25-Jähriger wird bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Remscheid. In Lüttringhausen hat es in der Nacht einen schweren Autounfall gegeben. Ein Mercedesfahrer war auf der August-Erbschloe-Straße unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben plötzlich ein Fiat auf seiner Spur entgegen kam. Der 25-Jährige musste ausweichen. Dadurch prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Fiat wird noch gesucht. Der mutmaßliche Verursacher oder die Verursacherin hatte ohne zu halten die Fahrt fortgesetzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro.

