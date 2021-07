Schwanenteich: Bagger senken den Wasserspiegel ab

Naturschutz

Mit einem Bagger wird ab Mittwoch der Notüberlauf des Schwanenteichs am Eschbach abgetragen. So soll der Wasserspiegel des Teichs abgetragen und verhindert werden, dass Schlamm in den Eschbach gerät.

Am Mittwoch, beginnt der Wupperverband mit den Arbeiten zur Absenkung des Wasserspiegels am Schwanenteich, teilt die Stadt mit. Dazu wird mit Hilfe eines Baggers der Notüberlauf Stück um Stück abgetragen. So kann verhindert werden, dass der im Teich befindliche Schlamm in den Eschbach gespült wird. Die Arbeiten werden von der Unteren Wasserbehörde, der Unteren Naturschutzbehörde sowie den Technischen Betrieben Remscheid/Geschäftsbereich Forst begleitet. Der Sportfischereiverein kümmert sich um das Abfischen. Die Arbeiten sind notwendig, um den undichten Damm in Richtung der Gaststätte an der Mebusmühle zu entlasten.

Naturnaher Gewässerausbau des Eschbachs mit Sanierung des Schwanenteichs

Der Schwanenteich befindet sich im Hauptschluss des Eschbachs und entspricht damit nicht den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Danach ist eine Verlegung des Eschbaches in den Nebenschluss erforderlich, um die Durchgängigkeit für die im Gewässer befindlichen Lebewesen zu erreichen. In diesem Jahr wird die dafür erforderliche Detailplanung erstellt. Die baulichen Arbeiten sollen in 2018 durchgeführt werden. Der Schwanenteich wird nach der Herstellung des neuen Gewässerverlaufs im Nebenschluss mit einer verkleinerten Wasserfläche wiederhergestellt. red