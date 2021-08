Elf Schulsozialarbeiter müssen sich arbeitssuchend melden

Verträge laufen aus

+ © Michael Sieber Hilfe bei Krisen, Mobbing und Streit: Im Jugendhilfeausschuss stellte Diana Mucha von Kompazz ihre Aufgaben vor. © Michael Sieber

Verträge laufen Ende 2017 aus. Jugendhilfeausschuss setzt Signal. Antrag appelliert an die Stadt, der Schulsozialarbeit langfristige Perspektive zu geben.

Von Andreas Weber

Am 30. September werden sich elf Mitarbeiter bei Kompazz und Die Verlässliche arbeitssuchend melden. Mal wieder steht die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) auf dem Spiel. Nach zwei Jahren endet der Bewilligungszeitraum für die Bezahlung der Fachkräfte am 31. Dezember dieses Jahres.

2014 hatten sich Schulsozialarbeiter, Schüler, Eltern, Lehrer, Gewerkschaften und Verbände massiv für den Erhalt eingesetzt. Die Landesregierung beschloss 2015 ein Paket für die weitere Finanzierung der Fachkräfte über 96 Millionen Euro. Diesmal dauerte die Befristung von 2015 bis 2017. Damit übernahm das Land nach langem Zögern den Großteil der Finanzierung für die Schulsozialarbeit. Aber auch Städte und Gemeinden tragen einen Anteil von rund 20 Prozent. Der Jugendhilfeausschuss (JHA) setzte in der vergangenen Sitzung ein Signal. Ralf Noll, Sprecher der AG Jugendsozialarbeit in Remscheid, trug einen Antrag vor.

Dieser fußt auf der Verpflichtungsermächtigung für die Finanzierung der zusätzlichen Schulsozialarbeit im Landeshaushalt 2018. Die Landesregierung ist bereit, ein Grundmaß an Verbindlichkeit für die Zukunft zu schaffen. Die AG fordert zudem den Rat auf, Mittel in den kommunalen Haushaltsplan 2018 in der Höhe einzustellen, „dass die etablierte Schulsozialarbeit in Remscheid in Gänze erhalten und fortgeführt werden kann“.

Darüber hinaus, so steht es im Antrag, „ist die Schulsozialarbeit über 2018 hinaus in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Land und Kommune abzusichern“. JHA-Vorsitzende Gabi Leitzbach setzte – zur Verwunderung einiger Ausschussmitglieder – eine selbstverfasste Erklärung obendrauf, die dasselbe wie die AG postuliert: Der Schulsozialarbeit „eine auskömmliche und langfristige Finanzierung zu bescheren, die kein Kind zurücklässt“.

Schulsozialarbeit gliedert sich in drei Segmente: zum einen die klassische Variante an Schulen mit festen Stellen; die Schulsozialarbeit als Aufgabe des Jugendhilfeträgers im „Übergang Schule/Beruf“ und die zeitlich befristete BuT-Variante. Kompazz kümmert sich bei letzterer um die Betreuung der Schüler in der Sekundarstufe I, Die Verlässliche deckt die Grundschüler ab.

Dezernent Thomas Neuhaus sieht die Stadt nicht als Ausfallbürgen

Im JHA schilderten Diana Mucha (Kompazz) und Matthias Spaan (Die Verlässliche) ihre Aufgaben. Die Verlässliche tritt an, keine Bildungsarmut zuzulassen. Soziale Herkunft dürfe den Bildungserfolg nicht beeinflussen, erklärte Spaan. Kompazz hilft bei individuellen Krisen, Mobbing und Cyber-Mobbing, Streit in der Klasse, unter Freunden und mit den Eltern, bei Ausgrenzung, schlechten Noten sowie Leistungsdruck und setzt sich für die BuT-Angebote ein.

Aus der Politik gab es uneingeschränkte Zustimmung für die Fortsetzung der Schulsozialarbeit. Erden Ankay-Nachtwein (SPD) und Brigitte Neff-Wetzel (Linke) fanden den Antrag unterstützungswürdig. Sozialdezernent Thomas Neuhaus betonte, dass man sich im Verwaltungsvorstand einig sei, eine Perspektive über 2018 hinaus zu schaffen. Neuhaus spielte den Ball aber weiter: „Wir sind keine Ausfallbürgen für die Stellen, die eigentlich verantwortlich sind.“ Schulsozialarbeit sei keine kommunale Aufgabe. Neuhaus nahm das Land NRW in die Pflicht.