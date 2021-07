4. Schulpreis lockt wieder mit 10 000 Euro

Aktion

+ © Michael Sieber Das waren die Gewinner, Sponsoren und Organisatoren des Schulpreises im vergangenen Jahr. Auch in diesem Frühjahr können Schüler und Lehrer wieder ihre Projekte einreichen – und sich über insgesamt 10 000 Euro Preisgeld von der Volksbank Remscheid-Solingen eG freuen. © Michael Sieber

Der Remscheider General-Anzeiger und die Volksbank Remscheid-Solingen eG freuen sich auf interessante Projekte.

Von Melissa Wienzek

An den Remscheider Schulen passiert viel mehr als Unterricht nach Stundenplan: Schüler und Lehrer beschäftigen sich mit vielfältigen Projekten, in die sie all ihr Herzblut stecken. Genau diese Projekte suchen der Remscheider General-Anzeiger und die Volksbank Remscheid-Solingen eG erneut. Die Partner loben dieses Jahr bereits den 4. Schulpreis aus. Erneut fördert das bergische Geldinstitut die Aktion mit 10 000 Euro. Warum, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Remscheid-Solingen eG, Andreas Otto, so:

„Der Schulpreis würdigt junge Menschen und ihre Lehrer, die mehr tun als das, was der Stundenplan verlangt. Sie setzen sich ein für andere und für die gute Sache.“ Solche Menschen brauche unsere Gesellschaft. „Deshalb freuen wir uns jedes Jahr über die engagierten Teilnehmer und ihre tollen Projekte.“ Und die möchten wir nun sehen.

Sophie-Scholl-Gesamtschule landete auf dem ersten Platz

Für Grund- und Förderschulen (Klassen 1 bis 4) sowie weiterführende Schulen (ab Klasse 5) gibt es Wettbewerbs-Kategorien. Ein Brief mit allen Informationen wird demnächst an alle Schulen geschickt. Bewerbungen – möglichst mit Foto – können bis Freitag, 28. April, an den Remscheider General-Anzeiger geschickt werden (siehe Kasten). Eine Jury aus Vertretern der Schulverwaltung, der Volksbank und des Remscheider General-Anzeigers wird die Preise vergeben. Voraussetzung: Das Projekt muss in diesem Jahr laufen.

Wie vielfältig die Projekte an den Remscheider Schulen sind, zeigen die Gewinner aus dem vergangenen Jahr. Diese reichten von Theater-AGs über Reitangebote und Schülerzeitungen bis zur Müllsammlung und dem Kampf gegen Polio. Da ging es zum Beispiel auch um „lebensechte Biologie“: Die Sophie-Scholl-Gesamtschule landete mit ihrem „Vivarium“ auf Platz 1 in der Kategorie der weiterführenden Schulen.

Schuldezernent Thomas Neuhaus begründete: „Hier wird Biologie mit echten Tieren zum authentischen Erlebnis.“ Bio-Lehrerin Anna Grimm hatte mit der Einführung ihres buchstäblich „merk-würdigen“ Unterrichts am lebenden Objekt vor sechs Jahren einen Volltreffer gelandet. Die Finanzspritze des dritten Schulpreises in Höhe von 1 500 Euro sollte genutzt werden, um eine Kornnatter und ein Terrarium für das Reptil anzuschaffen.

Der Hauptgewinn im Primarbereich und damit 2 000 Euro gingen an die Grundschule am Stadtpark, die ein klassisches Unterrichtsthema aufpeppte: Mit dem „GeoTag“ wurde ein elementarer Teil der Mathematik ins Rampenlicht gerückt. Laudator Andreas Otto fand die Idee spitze: „Denn wir werden in Zukunft Jugendliche brauchen, die sich mit MINT-Themen beschäftigt haben.“

Acht Gewinner nahmen vergangenes Jahr in der Aula der Sophie-Scholl-Gesamtschule aus der Hand von Andreas Otto und Thomas Neuhaus Urkunden und Geldpreise in Empfang. Ausgewählt aus 26 Bewerbungen.

In der Kategorie „Grundschule“ dürften es mehr Bewerbungen sein

Organisatoren und Sponsoren freuen sich auch in diesem Frühjahr wieder auf viele interessante Projekte. „Wir sind der Volksbank Remscheid-Solingen sehr dankbar, dass sie die tolle Arbeit an den Remscheider Schulen wieder mit so viel Geld unterstützt“, betont auch RGA-Verlagsleiter Stefan M. Kob.

REMSCHEIDER SCHULPREIS TEILNEHMER Für die Kategorien „Klasse 1 bis 4“ und „Ab Klasse 5“ können sich alle Remscheider Schulen ab sofort beim RGA bewerben. FRIST Einsendeschluss ist Freitag, 28. April. VORAUSSETZUNG Das Projekt muss aktuell in diesem Jahr laufen. RÜCKFRAGEN Infos gibt es beim Projektredakteur Andreas Weber, P (0 21 91) 9 09-2 21 oder per E-Mail unter: andreas.weber@rga-online.de. POST Remscheider General-Anzeiger, Redaktion, Alleestraße 77-81 in 42853 Remscheid. Infos und Bewerbung auch online: www.rga.de/schulpreis

Volksbank-Chef Andreas Otto bedauerte vergangenes Jahr, dass sich nur wenige Grundschulen am Schulpreis beteiligt hatten. 17 waren es insgesamt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden: Das Geldinstitut und der Remscheider General-Anzeiger rufen daher speziell Grundschulen auf, sich mit spannenden Projekten zu bewerben.