Schulpreis belohnt wieder pfiffige Ideen

Schulpreis-Gewinner 2018 mit 1500 Euro: Die Grundschule Hasten geht „back to nature" und leistet sich ihren eigenen Kleingarten in der Kolonie am Carl-Grüber-Weg.

RGA und die Volksbank im Bergischen Land begeben sich auf die Suche: 10 000 Euro werden ausgeschüttet. Die Anmeldung läuft.

Von Andreas Weber

Es war ein Projekt, das die Schulpreis-Jury direkt begeisterte: Die Grundschule Am Stadtpark richtete 2018 ein Fitnessstudio der besonderen Art ein. Jeder Schüler darf sich während des Unterrichts einmal am Tag eine zehnminütige Auszeit nehmen, sich vor der Klassentür aus einem Geräteschrank mit Bewegungselementen bedienen. Die Idee wurde von RGA und die Volksbank im Bergischen Land mit 2000 Euro und dem ersten Preis bei den Grundschulen gewürdigt. Auch dieses Jahr sind alle 30 Remscheider Schulen aufgerufen, sich für den 6. Schulpreis zu bewerben.

Die Anmeldungen laufen. Bis 30. April können pfiffige Projekte beim General-Anzeiger eingereicht werden. Ob Leseförderung, Integration, Kultur oder Theater, Engagement in Natur, Sport oder bei sozialen Projekten: „Wir freuen uns auf alle Bewerbungen“, erklärt Chefredakteur Stefan M. Kob, auch dieses Jahr einer der fünf Preisrichter, die über die Aufteilung der insgesamt 10 000 Euro entscheiden, die ausgeschüttet werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Projekt in 2019 laufen muss.

Die Hoffnung ist, dass es diesmal mehr als die 19 Bewerbungen sein werden, die 2018 eingingen. Denn, so betonte Volksbank-Vorstand Andreas Otto bei der letztjährigen Preisverleihung im Berufskolleg Technik: „Schulen bekommen zwar oft Schelte, aber dort wird viel gute Arbeit geleistet, die unterstützenswert ist.“

Schule Am Stadtpark investierte die 2000 Euro in Fitnessspinde

Die Bewegungspause in der GGS Am Stadtpark zählte mit Sicherheit dazu. Die 2000 Euro wurden wohl investiert. Seit November steht der letzte Schrank in den Fluren. Nachdem das Parlament der 300 Schüler über die Materialien mitberaten hatte, erhielt jede der zwölf Klassen ihren eigenen Fitnessspind. Bestückt mit Ring-Tube, Schaukelbrett, Medizinball aus Gummi, Fitness-Band mit Clip, Fluss-Steinen, Yogamatten, Balancebrett und Sanduhren für zehn Minuten.

Wer mag, kann zur Entspannung auch Treppensteigen oder beim Wanddrücken den Kopf frei bekommen. Maximal zwei Schüler dürfen gleichzeitig die Unterrichtsstunde verlassen. Sandra Herzog, die stellvertretende Schulleiterin, freut sich über die positiven Ergebnisse dieser ungewöhnlichen Bewegungszeit: „Anfangs wollte jeder mal, aber mittlerweile ist es so, dass die Kinder sich einzuschätzen wissen und vor die Tür gehen, wenn sie es wirklich brauchen.“

Mitschüler und Lehrer profitieren von der Auszeit: „Wenn sie sich nicht kurz auspowern, würden sie sonst den Unterricht stören“, sagt Sandra Herzog. Die durch den Schulpreis ermöglichte Bewegungspause wird Am Stadtpark ergänzt durch Pausenangebote in der Turnhalle: Statt Schulhof gibt´s auch Disco, Fußball oder Basketball.

DER 6. SCHULPREIS KATEGORIEN Volksbank und RGA unterteilen die Bewerbungen: zum einen werden die Klassen 1 bis 4 (Grund- und Förderschulen) bedacht und ab Klasse 5 (weiterführende Schulen, Berufskollegs, Förderschulen). PREISGELD Insgesamt werden 10 000 Euro ausgeschüttet. BEWERBUNG Mit Fotos bis 30. April an: RGA-Redaktion, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid; E-Mail: redaktion@rga-online.de (Betreff: Schulpreis); im Internet unter: www.rga.de/schulpreis; bei Rückfragen: Tel. (0 21 91) 909-221.

Für Sandra Herzog und das Kollegium steht fest: „Wir nehmen auch 2019 am Schulpreis teil.“ Es ist schon etwas in Planung. Das gilt auch für die Albert-Einstein-Gesamtschule (AES), die 2018 mit dem Berufskolleg Technik Platz 1 bei den weiterführenden Schulen abräumte. 1500 Euro sind in Aufwertung des tristen Schulparks geflossen. Ein Teil der Summe wurde in U-Beton für Sitzelemente genommen, Gartengeräte und Material für ein Bienenhotel gekauft, Farbe für Bänke und das Holz für Sitzgruppen angeschafft. Schulleiterin Martina Gathen verspricht: „Wir haben auch für dieses Jahr eine Idee.“ Zuviel wird nicht verraten, aber: „Diesmal wird es aber in eine ganz andere Richtung gehen.“