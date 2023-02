Schulpolitiker stärken dem Kolleg den Rücken

Der Schulausschuss stimmt gegen eine Schließung. Dependance als Kompromiss vorgeschlagen.

Remscheid. Eine Einladung in den Schulausschuss hatte Stefan Tolksdorf zunächst nicht erhalten. Nur auf seine Eigeninitiative erhielt er die Gelegenheit, den Ausschussvertretern zu erklären, welche Risiken und Nebenwirkungen die Schließung des Weiterbildungskollegs an der Bökerhöhe zum 31. Januar 2024 haben könnte. Seine eindringlichen Worte im großen Ratssaal stießen in der Kommunalpolitik auf Widerhall. Übergreifend deuteten die Parteivertreter an, sich für einen Erhalt der Erwachsenenbildungsstätte einzusetzen.

Zuvor aber gibt es in den Fraktionen Beratungsbedarf. Das brisante Thema wurde in die nächste Sitzung (19. April) vertagt. Der Verwaltungsvorlage für den Ausschuss folgte die Politik jedenfalls nicht. Darin wurde die Schließung als alternativlos angekündigt. Weil weniger als 160 Studierende in dem Semesterbetrieb (Winter/Sommer) unterrichtet werden, will die Bezirksregierung einen Schlussstrich ziehen. Gemäß Paragraf 82, Absatz 9 des NRW-Schulgesetzes hat sie das Recht dazu. „Verwaltungsrechtlich ist dies ein absolut einwandfreier Vorgang“, räumte Tolksdorf ein, aber: „Es ist eine Kann-, keine Muss-Bestimmung.“

„Zu einer gesunden Schullandschaft gehört auch ein vernünftiges Weiterbildungskolleg.“

Stefan Tolksdorf verwies nach einem Gespräch mit seiner ehemaligen Kollegin Ilona Schweer, die 40 Jahre in Bökerhöhe als Lehrerin tätig war, darauf, dass die Zahl der Studenten schon früher lange unter der Grenze von 160 lag. Im November 2022 sei ihm aus Düsseldorf signalisiert worden, dass die Neubesetzung der Konrektorenstelle kein Problem sei, berichtete Tolksdorf im Schulausschuss. Das plötzliche Aus sei im achtköpfigen Kollegium mit Bestürzung aufgenommen worden. Für viele der jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) wäre das Kolleg der letzte Strohhalm, um einen Haupt- oder Realschulabschluss zu machen.

Tolksdorf verwies darauf, dass gerade nach Corona viele Schulabbrecher unterwegs seien, dass es die überschaubare Größe dem „sensiblen Klientel“ erlaube, in „einem kleinen System schnell Fuß“ zu fassen. Er strich auch die Lehrtätigkeit in der Justizvollzugsanstalt Lüttringhausen heraus, die viele Einser-Kandidaten hervorbringe. „Der Abschluss in der JVA ist entscheidend für das Selbstwertgefühl der Gefangenen.“

Ob nach einer Schließung die Volkshochschule mit ihren Abschlüssen eine Alternative sei, muss abgefragt werden. Auch deren Kurse sind voll – ohne die 80, die aktuell das Kolleg noch besuchen. Die von der Bezirksregierung vorgeschlagene Lösung, die Remscheider nach Wuppertal ans Weiterbildungskolleg zu schicken, hält Tolksdorf für unpraktikabel: „Wuppertal ist für diese Menschen fast unerreichbar. Sie sind an unsere Schule gebunden, haben Vertrauen zu uns.“ Tolksdorf regte einen Kompromiss an, Remscheid als Dependance zu erhalten. Er rechnete vor, dass ein Teilstandort nur sechs Räume benötige. Einen für den Vorkurs, vier Klassenzimmer plus ein Lehrerzimmer. Ab dem dritten von vier Semestern seien die Schüler gegebenenfalls so weit, nach Wuppertal zu gehen.

Alexander Schmidt (CDU) fand den dramatischen Appell angemessen: „Zu einer gesunden Schullandschaft gehört auch ein vernünftiges Weiterbildungskolleg als Rettungsring.“ Schmidt versprach „alles zu versuchen, was geht“. Erden Ankay-Nachtwein (SPD) sicherte zu, dass sich „die Schulvertreter ernsthafte Gedanken machen, damit es vor Ort weitergeht“. Bernd Schaub (FDP) bat, zur nächsten Sitzung VHS-Leiterin Nicole Grüdl-Jakobs einzuladen, um zu klären, ob die Volkshochschule zusätzlich aufnehmen könne. Markus Eschweiler (Schulamt) hielt es für sinnvoll, auch den zuständigen Dezernenten bei der Bezirksregierung als Gast zu begrüßen.

Und Waltraud Bodenstedt (WiR) regte an, beim NRW-Justizministerium nachzufragen, ob es sich angesichts der JVA-Unterrichte nicht für den Standort Remscheid stark machen könne. „Damit haben wir doch ein Pfund zum Wuchern“, fand sie. Eindeutig hatte sich schon die Linke im Vorfeld des Schulausschusses positioniert. Sie plädierte in einem Antrag für den Erhalt des Weiterbildungskollegs.

Schulleiter Tolksdorf mahnt zur Eile

Die Schulpolitiker werden sich in ihren Fraktionen beraten, um eine Lösung für das Weiterbildungskolleg zu unterbreiten. Für die Pädagogen vor Ort an der Bökerhöhe drängt jedoch die Zeit. 7,5 Lehrerstellen gibt es momentan am Kolleg. Angesichts der drohenden Schließung laufen die Bemühungen, alle anderweitig zu versorgen. „Mit jedem Lehrer, der jetzt abgeordnet wird, rückt der ‚Point of no Return‘ näher“, mahnte Schulleiter Tolksdorf im Ausschuss zur Eile.