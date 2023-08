Schulen begrüßen ihre 1139 Erstklässler

Einschulungsfeier an der GGS Am Steinberg in der Hägener Straße: Dienstagmorgen um 10 Uhr wurden 42 neue Kinder in der Turnhalle begrüßt.

An Remscheids Grundschulen sind 1139 i-Dötzchen eingeschult worden. Der Lehrermangel ist auch in Remscheid Thema. Abordnungen sollen dagegen helfen.

Remscheid. Den Tornister auf dem Rücken, die Schultüte fest in beiden Händen. Die Aufregung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. 42 Erstklässler betraten anfangs zögerlich die Turnhalle der Grundschule Steinberg. Gestern Morgen begann das Schuljahr 2023/24 für die i-Dötzchen. Es dauerte, bis Eltern und Kinder ihre Plätze gefunden hatten, das Stimmengewirr abebbte, Stille einkehrte und Lehrerin Julia Hopt die Begrüßung einleitete.

Hasen, Igel, Mäuse und Frösche – so der Name der vier Lerngruppen in der flexiblen Schuleingangsphase – stellten sich mit einem Song vor, hießen die Neuen musikalisch willkommen. Die Drittklässler Destina und Tiago sorgten für die Überleitungen. Kollegium und Schüler ließen sich durch die Tücken der Technik – die Beschallungsanlage hatte Aussetzer – nicht entnerven. Am Ende der 45 Minuten stand der Gang durchs Spalier unter dem Beifall der Mitschüler und Eltern über den Schulhof ins Gebäude zur ersten Orientierungsstunde mit den Klassenlehrern Athanassios Bampakos (Frösche), Mirjam Krüger (Igel), Mareike Eppels (Mäuse), Wiebke Windhagen/Mirjam Ohligschläger-Wagner (Hasen).

Mindeststundenbedarf ist an den 17 Grundschulen gedeckt

Gänsehaut hatten wohl alle der 1139 Kinder, für die Dienstag ein neuer Lebensabschnitt begann. 1139 ist die offizielle Zahl des Schulamtes, versehen mit Schwankungen. Zum einen, weil immer noch nicht alle Eltern auf den Einschulungsbescheid reagiert haben, zum anderen, weil sich durch Weg- und Zuzüge, gerade durch Flüchtlinge, permanent Verschiebungen ergeben. Knapp 200 Schüler besuchen die GGS Steinberg. Unterrichtet werden sie von 17 Pädagogen.

Insgesamt bleibt die Personallage in Remscheid als eine der unterversorgtesten Städte in NRW angespannt. Julia Hopt, die dabei ist, ihre Qualifizierung als Schulleiterin zu absolvieren, klagt dennoch nicht. „Schulrätin Heike Adolf hat sich sehr bemüht, angesichts des Mangels für eine gerechte Verteilung zu sorgen.“

Der Mindeststundenbedarf ist an den 17 hiesigen Grundschulen gedeckt, überall konnten genug Klassenleitungen gefunden werden. Eine Maßnahme der Bezirksregierung Düsseldorf hilft dabei. „Wir profitieren in Remscheid sehr davon, dass diese gegensteuert und über Abordnungen junge Lehrer nach Remscheid gelotst werden, die eigentlich lieber in Wuppertal oder Solingen eine Stelle gefunden hätten“, begrüßt Heike Adolf die Maßnahme, die an Grundschulen am schlechtesten aufgestellten Städte Duisburg, Essen, Oberhausen und Remscheid zu entlasten.

Neu zur Entlastung sind die Alltagshelfer, die abseits des Unterrichts mit anpacken

Wer als Jung-Lehrer einen Job haben möchte, muss damit rechnen, dass er für zwei Jahre abgeordnet wird, bevor er an seinen Wunschort kommt. Zum 1. Mai erhielt Remscheid fünf solcher Abordnungen, am 1. August eine weitere. Zum 1. November könnten noch mal acht hinzustoßen, sofern sie ihr Referendariat erfolgreich abschließen. Die GGS Steinberg profitiert von zwei Abordnungen und zwei Vorgriffsstellen für Gymnasien. Und sie stellt auch eine Alltagshelferin ein.

Alltagshelfer sind neu, sollen Grundschulen bei Arbeiten abseits des Unterrichts unterstützen. Sie könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass bei Erkrankungen von Kindern im Unterricht die Eltern kontaktiert und gegebenenfalls nach Hause begleitet werden. Alltagshelfer dürfen bis zu 30 Stunden leisten, sind nicht üppig bezahlt, benötigen keine pädagogische Ausbildung. Weil ihr Aufgabengebiet nicht eindeutig definiert ist, bleibt bei den Grundschulen die Frage, wie effektiv ihr Einsatz ist. „Ob sie sich in der Praxis als Entlastung erweisen, muss sich erweisen“, äußert sich Adolf vorsichtig. Elf Alltagshelferstellen waren Remscheid zugestanden worden, nur sieben konnten besetzt werden.

Vier zusätzliche Eingangsklassen

41 Eingangsklassen (Regelklassen) sind an den Grundschulen vorgesehen. Im Schuljahr 2023/24 besteht jedoch ein Mehrbedarf. Es gibt in Remscheid vier zusätzliche, also 45 Eingangsklassen. Jeweils eine zusätzliche Klasse wurden an der GGS Dörpfeld (am Hauptstandort sind 70 Schüler gemeldet, am Teilstandort Struck 26), GGS Hasten (59), GGS Reinshagen (94) und GGS Siepen (69) gebildet.

Kommentar von Andreas Weber: Notstand wird anhalten

Wer diese Woche in die Grundschule aufgenommen wurde, ist Teil einer historisch schwierigen Entwicklung. Seit Jahren pfeifen die Schulen aus dem letzten Loch. Die Personallage spitzt sich zu, die Raumnot angesichts wachsender Schülerzahlen und des Anspruches auf OGS ab 2026 ebenso. Beim Einstieg in der Grundschule ist NRW miserabel aufgestellt.

Der Lehrernotstand wird anhalten. Löcher werden verzweifelt gestopft. Seiteneinsteigern wird der Teppich ausgerollt, Verwaltungsassistenten werden eingestellt, sozialpädagogische Fachkräfte und Alltagshelfer an Bord geholt. Dass Remscheid nicht so beliebt ist als erster Einsatzort, verschärft die Situation.

Ähnlich wie bei den Medizinern ziehen viele Fachkräfte die Metropolen vor. Lehrer werden nun als Landesbedienstete durch Abordnungen gezwungen, in unterversorgte Städte wie Remscheid zu gehen. Es bleibt zu hoffen, dass sie am Ende ihrer zeitlich begrenzten Maßnahme Gefallen an unserer Stadt finden und freiwillig bleiben.