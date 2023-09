Pausenhöfe sind Hitzeinseln: Das tun Remscheider Schulen dagegen

Für mehrere Millionen Euro erhalten drei Remscheider Schulen viel Schatten in den Sommermonaten.

Von Andreas Weber

Remscheid. Drei Schulhöfe erhalten in den kommenden Monaten einen natürlichen Hitzeschutz. Hauptsächlich über Mittel des NRW-Förderprogramms „Anpassung an den Klimawandel“ werden die Pausenflächen der Katholischen Grundschule Franziskus in Lennep, der Adolf-Clarenbach-Grundschule in Lüttringhausen und des AES-Nebengebäudes in der Julius-Spriestersbach-Straße für 1,54 Millionen Euro durch Baumpflanzungen angenehm viel Schatten in den Sommermonaten erhalten.

Im Schulausschuss stellte Götz Eickelberg, bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) für Grünplanung zuständig, das Projekt vor. Der Landschaftsarchitekt erklärte einleitend, dass es jede Menge renovierungsbedürftige Schulhöfe in Remscheid gebe – teilweise noch aus der Kaiserzeit.

Drei dürfen sich jetzt über eine Neugestaltung freuen. Kern des Pilotprojektes in Remscheid ist: „Wir werden drei großkronige Bäume pflanzen.“ Linden und Edelkastanien sind vorgesehen, Stammumfang: 20 bis 25 Zentimeter. Auch an die Schulhofränder soll Grün kommen, wenn auch eine Nummer kleiner. „Die Hitzeinseln, die sich bilden, können nur durch Bäume vermieden werden“, erläuterte Eickelberg dem Ausschuss.

Das Projekt ist ausschreibungsreif, die Bodenanalysen liegen vor. Zeitlich ist Druck im Kessel, weil das Land vorgibt, dass die Kosten bis Ende 2023 abgerechnet werden müssen. Götz Eickelberg deutete aber an, dass die Stadt gegebenenfalls eine Verlängerung beantragen müsse. Vor dem Pflanzen steht erst der Abriss. Der gesamte Asphalt muss runter. „Dieser wird durch eine Rasenfugenpflasterung ersetzt, so dass das Wasser versickern kann.“

Die AES-Dependance wirdauch eine Sportfläche erhalten

Der grüne Neustart wird mit vorübergehenden Einschränkungen verbunden sein. Es wird Lärm geben und Schulhöfe werden nicht genutzt werden können, wenn der jetzige Untergrund abgetragen und die neue Pflasterung aufgetragen wird. Das Ergebnis soll sich aber sehen lassen können.

Schüler und Lehrpersonal werden bei Spitzentemperaturen draußen einen Ort finden, an dem es sich aushalten lässt. Zusätzliche Bänke sind geplant, aber auch Sitzsteine, die die großen Bäume mit bepflanzten Baumscheiben einfassen, eignen sich zum Ausruhen. Die AES wird an ihrer Dependance zudem auf dem Hof eine 25 mal 10 Meter große Sportfläche erhalten, auf der Basketball, Beachvolleyball oder Parkour möglich sein sollen.

Mit den drei Schulen wäre ein Anfang gemacht. Weitere Kandidaten gibt es. Denn die TBR hatten bereits einmal errechnet, dass die Kosten für die Entsiegelung von drei Viertel aller Remscheider Schulhofflächen (die restlichen Flächen sind entsiegelt oder sind notwendige Fahr- und Laufwege) ohne Wiederherstellungskosten bei 17,16 Millionen Euro liegen. Neugierig geworden wollte Thomas Giebisch, Leiter des Leibniz-Gymnasiums, wissen: „Gibt es noch mehr Förderung?“

Götz Eickelberg kann sich dies gut vorstellen. Denn die Bekämpfung des Klimawandels ist ein zentrales Thema, mit dem sich ständig Förderprogramme beschäftigen. Der TBR-Fachmann setzt dabei auf Jutta Velte, die bei der Stadt für das Fördermanagement zuständig ist und mit wachsamem Auge verfolgt, wo Quellen bei Land, Bund, EU oder Stiftungen aufgetan werden können. Die Bewerbung für weitere Fördermittel setzt eins voraus, meinte Eickelberg: „Wir müssen vorarbeiten und am besten bereits Entwürfe in der Schublade haben.“