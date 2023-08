Schulbücher fahren quer durchs Land

Dem Klimawandel zum Trotz: Warum Lernmaterial für Kinder im Bergischen aus der Oberlausitz kommt.

Remscheid. Der Klimawandel hat längst Einzug ins Schulbuch gehalten. Ganze Kapitel befassen sich mit der Frage, was die Menschen unternehmen können, damit es auf der Erde nicht noch heißer wird. Da ist es mindestens grotesk, wenn eben jene Bücher nicht beim Buchhändler vor Ort gekauft, sondern mit dem Transporter quer durch die Republik gefahren werden. Gibt’s nicht? Gibt’s doch.

Unter anderem aus der sächsischen Oberlausitz, aus der Schwäbischen Alb und aus Niedersachsen kommen die Bücher, die rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Sommerferien an die Schulen im Bergischen geliefert wurden. Der nächstgelegene Händler, der seine Bücher über die Autobahn sandte, führt sein Geschäft im Ruhrgebiet.

Der Wahnsinn hat Methode. Denn das Remscheider Schulverwaltungsamt, das die Bücher besorgt, darf seine Bestellung nicht einfach in den Buchhandlungen vor Ort aufgeben. Ab einem Volumen von 200.000 Euro muss es die Bestellung ausschreiben. Und zwar europaweit. So will es die Europäische Union in ihren Richtlinien für die Vergabe öffentlicher Aufgaben.

Das Los entscheidet, wer den Zuschlag bekommt

Die würden dann Sinn ergeben, wenn die Städte das günstigste Angebot auswählen und damit Geld sparen könnten. Können sie aber nicht. Denn in Deutschland gibt es die Buchpreisbindung. Danach müssen die Verlage ihre Neuerscheinungen deutschlandweit für ein und denselben Preis verkaufen.

In Hamburg kostet das Schulbuch deshalb den gleichen Preis wie in München. Und in Remscheid den gleichen Preis wie in Cottbus. Am Ende entscheidet deshalb das Los darüber, wer über die städtische Bücherbestellung den Zuschlag erhält. „Daran sind wir gebunden“, sagt Martina Reinders, die Leiterin des Schulverwaltungsamts. „Jeder Buchhändler kann sich daran beteiligen – natürlich auch die Remscheider.“

Einer, der in Remscheid schon seit Jahren kein Losglück mehr hatte, ist Thomas Halbach, Leiter des Bergischen Verlags mit Buchhandlungen unter anderem in Lennep, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen. Auch in diesem Jahr darf er die Remscheider Schulen nicht beliefern.

Remscheider Buchhändler liefern derweil Schulbücher nach Hamburg oder München

Davor lieferte er schon nach Hamburg und München. „Das ist natürlich mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden – einschließlich Übernachtung“, sagt Thomas Halbach. „Das Herumkarren von Büchern macht deshalb überhaupt keinen Sinn“, sagt Halbach. Und zwar weder ökologisch noch ökonomisch. Dennoch nimmt der Remscheider wohl auch im nächsten Jahr wieder an dem bundesweiten Glücksspiel teil. Die Händler können gar nicht anders.

Einer, der die Bücher für seine Schule nur zu gern vor Ort kauft, ist Jörg Bergemann. „Wir arbeiten seit Jahren mit der Bücherei Schmitz super zusammen“, sagt der Leiter des Röntgen-Gymnasiums in Lennep: „Die ist für uns fußläufig erreichbar und immer ansprechbar.“ Doch statt in Lennep zu verbleiben, gingen die 50.000 Euro, die dem Rögy in diesem Jahr als Budget für Neuanschaffungen zur Verfügung stehen, an Händler außerhalb Remscheids. 1300 neue Bücher luden sie in der Röntgenstraße ab.

Die verteilen Jörg Bergemann und sein Team jetzt leihweise an die Schülerinnen und Schüler. Bestimmt sind sie vor allem für die Mädchen und Jungen der Unterstufe. Erst in der Oberstufe setzt sich mittlerweile das digitale Lernen durch. Nach der Bücherlieferung steht das Kollegium deshalb vor Lagerungs- und Verwaltungsaufgaben. Bergemann stört das: „Unsere Lehrerinnen und Lehrer sollten eigentlich für die Kinder da sein.“

Viel Geld für neue Bücher

455.249,87 Euro. Das ist nach Auskunft des städtischen Fachbereichs für Schule und Bildung das Gesamtbudget, das den Schulen in Remscheid im neuen Schuljahr für die Neuanschaffung von Schulbüchern zur Verfügung steht. Von der Gesamtsumme erhalten alle Grundschulen und weiterführenden Schulen einen Anteil, über den sie verfügen können. Allerdings haben weder sie noch die Stadt Remscheid Einfluss darauf, woher die Bücher kommen. Die Ausgabe muss europaweit ausgeschrieben werden.

Kommentar von Axel Richter: Weg damit

Dass die Stadt Remscheid dem Handwerksbetrieb um die Ecke nicht jeden Auftrag zuschieben kann, liegt auf der Hand. Bei großen Aufträgen müssen Preis und Leistung verglichen werden. Was nicht heißt, dass das günstigste Angebot am Ende auch das beste ist.

Man erinnere sich an den Umbau der Kreuzung Trecknase. Der war der auswärtigen Firma, die den Zuschlag erhalten hatte, dermaßen missraten, dass die Remscheider Firma Dohrmann am Ende als Retter in der Not einspringen musste. Der ganze Irrsinn der europäischen Vergaberichtlinie offenbart sich sodann bei der Schulbuchbestellung.

Die Buchpreisbindung erlaubt kein günstigstes Angebot. Konsequenz: Statt sich vom bürokratischen Prinzip zu verabschieden, wird gelost. Gegenvorschlag: Wie wäre es, alle lokalen Buchhandlungen erhielten den Vorzug und jeder bekäme ein gerechtes Stück vom Kuchen ab? Das wäre ebenso gut für den lokalen Buchhandel wie für das globale Klima.