Wildschütz Aue: Schützen feiern fast wie in alten Zeiten - neuer König

Der Frühling ist zwar noch nicht so richtig angekommen, aber die Flip-Flops packte mancher schon mal am Samstagabend aus bei der Mallorca-Party von Wildschütz Aue.

Verein Wildschütz Aue holte sich mit Discjockey Marcel Filodda Mallorca-Stimmung in das Festzelt. Seit Sonntagnachmittag steht fest, wer die neuen Regenten sind.

Von Sabine Naber

Remscheid. Mallorca-Flair zog Samstagabend durchs Morsbachtal. Der Schützenverein Wildschütz Aue hatte zu seinem 70. Schützen- und Volksfest eingeladen und rund 200 Gäste genossen es, unbeschwert zu feiern.

„Endlich wieder Schützenfest – fast wie in alten Zeiten“, eröffnete Vorsitzender Oliver Rösler im 30 Meter langen Festzelt die Mallorca-Party mit Discjockey Marcel Filodda. Vorher war – mit Blick auf die enorm gestiegenen Kosten fürs Zelt – in einer Mitgliederversammlung abgestimmt worden, in welchem Rahmen man in die Nach-Corona-Zeit starten sollte. „Wir waren uns einig, uns zu trauen, aber ohne Stargast. Dieses Jahr wollen wir es laufen lassen. Und dann unser 75. Jubiläum groß feiern“, machte Rösler deutlich.

Die Gäste – einige waren passend zum Motto im blumigen Outfit in kurzen Hosen und Flip-Flops erschienen – feierten bei Songs wie „Erst wenn's im Sommer schneit“ oder „Mallorca da bin ich daheim“ bis weit nach Mitternacht.

„Unser Verein ist dafür bekannt, dass die Feiern harmonisch ablaufen, alle Spaß haben“, sagte Rösler, der seit 35 Jahren im Verein ist und ihn seit 2016 leitet. Er ist stolz darauf, dass die Mitglieder aus dem „nackten“ Zelt ein mit bunten Luftballons und Blumen geschmücktes Festzelt gemacht hatten.

„Auch alles andere, die Theke bedienen, Tische und Stühle platzieren und das Kellnern machen wir selbst“, betonte er. Nur der Imbisswagen vor dem Zelt wird von einem Profi bewirtschaftet. Schon am Nachmittag hatten die Vereinsmitglieder ihre Majestäten, das Königspaar Fabian und Saskia Rösler, mit den Adjutanten am Schützenhaus abgeholt.

Zahlreiche Schützinnen und Schützen wurden befördert und es gab einen Empfang, bevor das Königspaar zum Festzelt geleitet wurde. Nachdem der König für den Fassanstich nur einen Schlag gebraucht hatte, floss Freibier.

Seit Jahren gehören rund 100 Mitglieder zum Verein. Nach der Party ging es am Sonntag mit einem Königsfrühstück und geladenen Gästen weiter, bevor beim Tanz in den Mai die Band „Nightflames“ aufspielt. Am Montag stehen ein Frühschoppen, der Hauptfestzug und der Krönungsball an.

+ König Richard Kaufmann mit Almut Skripzak, Kimberly Siebel (r.). © Doro Siewert

Neuer Schützenkönig: Aus zehn Meter Entfernung Kopf des Holzvogels abgeschossen

-AWe- Heinz-Richard Kaufmann heißt der neue Schützenkönig bei Wildschütz Aue. Der 39-jährige Straßenbauer setzte sich am Sonntag gegen Tanja Rösler, Michael Weber, Peter Hanika und den amtierenden König Fabian Rösler durch, der das Kaiserwetter hatte nutzen wollen, um Kaiser zu werden.

Im 106. Schuss fiel im Festzelt der Kopf (Krone) des Holzvogels, auf den traditionell aus zehn Meter Entfernung mit dem Luftgewehr geschossen wird. An Kaufmanns Seite wird für ein ereignisreiches Jahr mit vielen Verpflichtungen seine Lebensgefährtin Almut Skripzak stehen, die in Remscheid bereits Königin und Kaiserin war, im Bergisch Schützenbund Bundeskönigin. Der König repräsentiert Wildschütz Aue nach außen. „Er wird hofiert, muss aber auch einiges bezahlen“, erläutert Vorsitzender Oliver Rösler.

Nach dem Frühstück waren Sonntag zunächst die Flügel des Vogels an der Reihe gewesen. Den rechten schoss Peter Hanika mit dem 60. Schuss ab, den linken Helmut Müller mit dem 80. Schuss. Belohnt wurden sie mit einem Orden. Den Schweif nahmen die Vereinsfrauen ins Visier. Sandra Müller darf sich nach Schuss Nr. 84. Schweifkönigin nennen.

Mit dem Krönungsball am Montagabend werden die Rollen getauscht. Kaufmann war unter Fabian Rösler Adjutant gewesen, nun ist es umgekehrt. Im Übrigen adelte auch der Vereinsnachwuchs nach einem weiteren Schießen ein Mitglied: Die 19-jährige Kimberly Siebel wurde zur Prinzessin.