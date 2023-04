Schüler verschönern Kleiderladen

Der Verkaufsraum des Kinderschutzbundes an der Böckerswiese ist jetzt heller und sortierter.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Die antiken Hampelmänner an den gelb-orangefarbenen Wänden sind passé, der alte Teppichboden ist raus, und die Warenständer sind jetzt übersichtlich beschriftet: Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes an der Böckerswiese ist komplett renoviert worden. 13 000 Euro hat der Ortsverband dafür in die Hand genommen – herausgekommen ist ein frischer, heller Laden mit einer modernen Optik. Man fühlt sich fast wie in einem kleinen C&A. Nur, dass es hier viel günstiger und familiärer ist und dabei auch noch nachhaltig.

Tipps für den neuen Kleiderladen gab es von der Einzelhandelsklasse des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung. Den Kontakt hatte Kristina Pütz hergestellt, die seit zehn Jahren ehrenamtlich in der Böckerswiese mithilft und deren Mann am Berufskolleg arbeitet. Die Schülerinnen und Schüler prüften das 80-Quadratmeter-Geschäft auf Hemd und Nieten und entwickelten ein Konzept für den Umbau. Warenpräsentation, Werbung, Sortierung, Lager, aber auch das Ambiente kamen auf den Prüfstand. Vieles setzte der Verein tatsächlich um. Gestern machten sich die angehenden Einzelhandelsfachkräfte davon das erste Mal selbst ein Bild.

Und das kann sich sehen lassen. Der Boden besteht nun aus Vinyl, die Wände sind Grau gestrichen und eine neue energiesparende Beleuchtung wurde montiert. An den Warengruppen prangen Hinweisschilder wie „Damen-Hosen“, „Nachtwäsche“, „Mädchen“ oder „Sport“, in großen weißen Regalen prangen nicht nur Bücher und Spiele, sondern kuscheln sich auch Ballerinas an farblich abgestimmte Taschen. Natürlich gibt es auch eine Umkleide und viele Spiegel. Ikea sponserte Regale und Lochbleche im Wert von 1000 Euro. Die Schaufenster wurden zudem zum Verkaufsraum hinzugezogen. „Das hat den Vorteil, dass wir nicht immer wieder neu dekorieren müssen. Damit haben wir uns immer schwergetan“, gab Andrea Homfeld zu, die schon seit 30 Jahren hier ehrenamtlich hilft. Das Team umfasst 24 Frauen und einen Mann.

Neuer Glanz für den Kleiderladen: Projekt begeistert Schüler

Und die fühlen sich jetzt selbst sehr wohl. „Wir sind sehr stolz“, sagte Homfeld. Das könnten sie auch, meinte Schüler Philipp Köster (24). „Es ist super geworden. Und das Grau an den Wänden wirkt auch nicht erdrückend“, sagt der 24-Jährige, für den das Projekt eine super Erfahrung in seiner Ausbildung war. Schön findet Justin Simic (23) zudem, dass der Kinderschutzbund teils Schüler-Ideen und teils eigene eingebracht habe. Auch Chantal Höptner (29) ist begeistert. „Der Laden sieht freundlicher aus und macht einen besseren Eindruck.“ Sie gab dem Team noch weitere Tipps mit auf den Weg, unter anderem: „Die Kleider sollten nach Größen sortiert sein.“ Auch für das Marketing hat sie eine Idee: Flyer verteilen und mit einem Waffelverkauf werben. Die 29-Jährige wollte zudem wissen, wie die Kunden den neuen Verkaufsraum angenommen haben. Er präsentiert sich seit Februar in diesem neuen Gewand. „Die Kunden sind begeistert“, freute sich Andrea Homfeld.

Damit noch nicht genug. Der Kinderschutzbund will laut seinem Vorsitzenden Karl-Richard Ponsar demnächst gezielt in die Öffentlichkeitsarbeit einsteigen, Mitarbeiter schulen und sich um das Lager kümmern. Als Dankeschön für ihre Arbeit durften sich die Schülerinnen und Schüler etwas aus dem Kleiderladen mitnehmen.

Gut zu wissen: Die drei Kleiderläden des Kinderschutzbundes Remscheid bieten seit über 30 Jahren ein umfangreiches Angebot an Kinder-, Erwachsenen- und Umstandskleidung sowie Spielzeug und Kinderbücher. Der Erlös kommt ausschließlich den Projekten des Kinderschutzbundes Remscheid zugute. Alle Mitarbeitenden sind ehrenamtlich tätig. Für gut erhaltene Sachspenden ist man dankbar. Und: Jeder darf in den Kleiderläden einkaufen.

Die Kinderschutzbund-Kleiderläden

Innenstadt: Zur Böckerswiese 7, Tel. 2 18 75, geöffnet Montag bis Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr.

Lennep: Schwelmer Straße 12, Tel. 6 89 42, geöffnet Montag bis Freitag 9.30 bis 12 Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr.

Südbezirk: Rosenhügeler Straße 22, Tel. 4 63 19 59, geöffnet Montag bis Freitag 9.30 bis 12 Uhr und

Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 17.30 Uhr. Alle Läden verkaufen gut Erhaltenes für jedermann.