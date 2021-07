Kita Born: Schüler vermitteln Spaß an Mathe und Co

Familienzeit

+ © Antje Dahlhaus Beim Puzzeln wird das Gedächtnis trainiert und ist bei den Kindern in der Bergisch Borner Einrichtung beliebt. Foto: Antje Dahlhaus © Antje Dahlhaus

Die Kindertagesstätte Bergisch Born arbeitet situationsorientiert und beteiligt sich am MINT-Projekt.

Von Antje Dahlhaus

Viel mehr Weite beim Blick aus dem Fenster ist kaum zu bekommen. Wer im Kindergarten Bergisch Born die Augen aus dem Gruppenraum schweifen lässt, kann über Felder bis zum Horizont blicken.

Die Zwei-Gruppen-Anlage ist eine der Einrichtungen der Stadt Remscheid, die widersprüchlicher kaum sein könnte. An einer vielbefahrenen Verkehrsachse gelegen, sieht der Kindergarten auf den ersten Blick nicht wie ein optimaler Standort aus – auch wenn hier am Ortseingang sofort Tempo 30 gilt. Dies ist der Kindertagesstätte geschuldet und wird mehrheitlich auf der Durchgangsstraße auch eingehalten. Der Kindergarten selbst liegt in einem Wohnkomplex, Wand an Wand mit normaler Wohnbebauung.

Hinter der Einrichtung warten Spiellandschaft und viel Natur

Eine Herausforderung auch für Leiterin Asuman Kuyumcu, die ihr Büro im Obergeschoss der Einrichtung hat. Sie freut sich vor allem über die naturgegebenen Möglichkeiten, die auch viele Eltern schätzen. Das sei manchmal am Anfang von der Vorderseite des Hauses mit Skepsis begleitet und sorge auf der Rückseite für den „Aha-Effekt“. Wer nach hinten durch die Fenster sieht, blickt auf einen Spielbereich, bei dem sie selbst einräumt, „dass der für eine Zwei-Gruppen-Anlage sehr großzügig bemessen ist“. Hier können sich Kinder in einer Spiellandschaft austoben, die sicherlich keine Standardausstattung ist. Und auch die Ausflüge in die umliegende Natur sind problemlos möglich. Die vor einigen Jahren modernisierte Einrichtung ist integrativ, außer der kleineren Gruppe für Kinder mit Handicap gibt es die klassische Regelgruppe. Beide Gruppen arbeiten situationsorientiert, nehmen Alltagsituationen auf und stellen dafür auch mögliche Tagesprogramme zurück.

Viele der Remscheider Einrichtungen arbeiten so. Aufgrund der Integration von Kindern mit Einschränkungen sind hier zusätzlich auch therapeutische Kräfte aktiv. Dazu gehören auch Motopäden, verantwortlich für die Förderung der Beweglichkeit.

Damit der Kopf ebenfalls in Bewegung bleibt, nimmt die Einrichtung an einem MINT-Projekt teil, an dem mehrere Einrichtungen in Lennep beteiligt sind. MINT berücksichtig die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und damit der Spaß an diesen Fächern möglichst auf Augenhöhe vermittelt wird, sind es Schüler des Schulzentrums Hackenberg, die mit entsprechenden Experimenten den künftigen Grundschülern Freude an diesen Fächern vermitteln.

Die größte Herausforderung für die Einrichtung ist hier die Logistik. Der Kindergarten am Ortseingang von Bergisch Born liegt nicht „um die Ecke“, aber Erfahrungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind für Kinder meistens ebenfalls ein Abenteuer. Entscheidend für Asuman Kuyumcu ist ohnehin, dass die Beziehung zu den Kindern stimmt: „Wenn Kinder gut mit jemanden klar kommen, dann lassen sie sich auch leicht motivieren.“ Begeisterungsfähigkeit habe sehr viel mit der emotionalen Ebene zu den Erziehern zu tun. Eine Erfahrung, die sich später in der Schulzeit fortsetze.