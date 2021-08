Schüler gründet Gutschein-Börse

Unternehmen

+ © Roland Keusch Wollen mit einer Gutschein-Börse durchstarten: David Mathauschek (links) und Tom Zoller. © Roland Keusch

Der 15-jährige Tom Zoller ist Remscheids jüngster Unternehmer. Gymnasiast etabliert Online-Plattform.

Von Andreas Weber

Wer den schmächtigen Gymnasiasten sieht, käme nicht auf den Gedanken, dass ein patenter 15-jähriger Start-Up-Gründer mit einer Geschäftsidee auf den Markt drängt. Tom Zoller, EMA-Gymnasiast, will als Jung-Unternehmer mit einer Gutschein-Börse reüssieren.

Tom Zoller erfindet das Rad nicht neu, begibt sich aber mit seinem Online-Handelsplatzbewusst in eine Nische. „Es gibt ähnliche Plattformen, die sich auf die großen Anbieter wie Amazon und Zalando fokussieren. Wir wollen weg von den Global Playern hin zu den regionalen Anbietern.“ Unter „https://diegutscheinboerse.de/“ können private und gewerbliche Kunden ihre Geschenk-Coupons einstellen. Tom Zoller schoss der Gedanke bereits mit 13 durch den Kopf. „Damals hatte ich aus einer Zeitschrift einen 20-Prozent-Nachlass-Gutschein von Levis, den ich nicht gebrauchen konnte und mich gefragt habe, was man damit anstellen kann.“

Partner David Mathauschek lässt seine Erfahrungen einfließen

Der alerte Schüler trug das Gründer-Gen in sich, als viele seiner Altersgenossen nicht mal wussten, was ein Start-Up ist. Zoller recherchierte, stieß auf die Gründerschmiede und ließ sich von Christoph Imber Tipps geben. Über 100 Beratungsgespräche hat der Geschäftsführer der Agentur „378Meter“ geführt, aber niemand war so jung wie Tom. „Er hat mich an mich selber erinnert. Auch ich habe mit 16 Jahren mein erstes Unternehmen gegen die Bedenken meiner Eltern gegründet“, berichtete Imber jüngst dem WDR.

Imber stand mit Rat und seinem Gründerleitfaden zur Seite. 2017 stieg Tom Zoller daheim in Westhausen in seinem Kinder- und Arbeitszimmer in eine Testphase ein und verkaufte Douglas-Gutscheine über Ebay. Auf dem Gründer-Pitch später im Teo Otto Theater lernte er David Mathauschek kennen. Der Lenneper schnappte ihm zwar mit „Smusy“ die Siegprämie weg, aber der Kontakt riss nicht ab. David war schwer beeindruckt von der Gutschein-Börse: „Für einen 15-Jährigen war sein Businessplan genial.“

Zollers praktisches Problem indes war der Internet-Auftritt. „Bei vergleichbaren Plattformen hätte er zwischen 10 000 und 15 000 Euro für eine professionell gestaltete Seite hinlegen müssen.“ David Mathauschek bot seine Dienste kostenlos an, weil er sich an seinen eigenen Kickstart erinnerte, der schnell ins Stottern geriet. „Ich habe als Schüler fünfmal am Deutschen Gründerpreis teilgenommen und bin bei den Projekten, die ich umsetzen wollte, an finanzielle Grenzen gestoßen.“ Mit seinen 26 Jahren hat sich Mathauschek heute als Unternehmer die Hörner abgestoßen. „Ich habe zwar anfangs kein Geld verdient und viele Fehler gemacht, aber extrem gelernt für meine heutigen Unternehmungen.“

DIE GUTSCHEIN-BÖRSE PLATTFORM Der Handelsplatz unterteilt Essen & Trinken, Freizeit & Events, Beauty & Wellness, Fashion, Gesundheit & Fitness, Hotel & Reisen. Geschäftsführer sind Frieda Zoller (Tom ist noch nicht geschäftsfähig) und David Mathauschek. kontakt@ diegutscheinboerse.de

Der ehemalige Rögy-Gymnasiast studierte nach dem Abi Wirtschaft in Wuppertal, brach ab, um sich in sein Start-Up „Alltagsstoff“ (Vermittlung von wirtschaftlichem und finanziellem Wissen über soziale Netzwerke) zu stürzen. „Alltagsstoff“ wurde aufgelöst, stattdessen ist Mathauschek heute Mitbetreiber der in Wuppertal und Köln ansässigen Marketing-Agentur Kraut und treibt seine innovative App „Smusy“ im Bereich der Job-Vermittlung voran.

Mit dem Kauf und Verkauf von Gutscheinen via Bildschirm greift er Tom Zoller unter die Arme. Zoller, der die EF besucht und in zweieinhalb Jahren sein Abi am EMA bauen wird, hat die Börse als haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (UG) eingetragen. Privatkunden stellen ungeliebte Gutscheine selber rein zum Verkauf, Gewerbetreibenden bieten Zoller/Mathauschek die Option an, ihnen die Arbeit abzunehmen. Private zahlen zehn Prozent Provision vom Verkaufswert, bei gewerblichen Kunden richtet sich diese nach dem Dienstleistungsmodell. Letztere sollen die Plattform tragen. „Wir werden uns vorwiegend an Einzelhändler wenden“, kündigt Zoller an. Ziel, so Mathauschek: „Wir wollen die Nummer 1 im Bergischen werden.“