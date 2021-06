Schüler gedenken der Opfer des Nazi-Regimes

Kriegsende

+ © Doro Siewert Schüler der Sophie-Scholl-Gesamtschule säubern gemeinsam mit Johann Max Franzen (r.) Stolpersteine anlässlich des Tags des Endes des Zweiten Weltkriegs. © Doro Siewert

Stolpersteine wurden gereinigt, und es gab einen Bericht zu einem Remscheider Widerstandskämpfer.

Von Lara Hunt und Tristan Krämer

Heute vor 73 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Der 8. Mai 1945, der heute nach den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ein Tag der Befreiung ist, setzte auch einen Schlussstrich unter die Gräuel der Nazizeit, unter die Gewaltherrschaft, unter die Verfolgung von Juden und Andersdenkenden.

+ An den Stolpersteinen vor dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium wurden Rosen niedergelegt, um der Opfer der Nazi-Diktatur zu gedenken. © Doro Siewert

Dass dieser Schlussstrich nicht als ein Ende der mahnenden Erinnerung an diese Taten verstanden werden sollte, davon zeugen auch in Remscheid etliche Stolpersteine. Vor den Häusern von Mitbürgern, die während der NS-Zeit verfolgt und in Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden, regen sie zum Nachdenken an. Instandgehalten und gepflegt werden sie von Remscheider Schülern.

Die nahmen den Tag des Kriegsendes zum Anlass, an die Schicksale von damals zu erinnern. An den Stolpersteinen vor dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium wurden rote Rosen niedergelegt. Zuvor hatten der kommissarische Schulleiter Olaf Wiegand und Schülersprecher Francesco Lo Pinto (16) ein paar Worte zum Tag der Befreiung gesagt.

Starker Widerstand in Honsberg

Dazu gab es anschließend in der Aula noch Gelegenheit. Während sich die Klasse 7d auf den Weg machte, um Stolpersteine im Stadtgebiet zu putzen, hielt dort Professor Jörg Becker einen Vortrag mit dem Titel „Verfolgung, Widerstand und Befreiung in Remscheid“.

Der Solinger ist Professor für Politik im Ruhestand, hat früher an den Universitäten in Marburg und Innsbruck gelehrt. Seit neun Jahren hat er sich der Geschichte der NS-Zeit in Remscheid verschrieben.

„Ein ist ein interessanter Zufall, dass ich als Solinger so viel über die Geschichte hier in Remscheid weiß“, erklärte er. Die Enkeltochter von Gustav Flohr brachte ihn dazu, indem sie ihm den Nachlass ihres Vaters übergab.

Gustav Flohr stand im Mittelpunkt von Beckers Vortrag. Der Remscheider Klempner beteiligte sich aktiv am Widerstand. Als die Nazis 1933 in Remscheid einmarschierten, leistete er zusammen mit anderen Remscheidern erbitterten Widerstand. „Besonders stark“, erzählte Becker, „war der in Honsberg. Dort wurde die ganze Nacht lang geschossen, die Nazis mussten sich zurückziehen.“

Flohr wurde 1933 ins KZ Börgermoor gebracht, nach seiner Lagerhaft lebte er im Untergrund in Amsterdam, von 1936 bis 1938 war er Offizier bei den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, danach wurde er in einem französischen Gefangenenlager festgehalten. 1944 konnte er fliehen und half in der französischen Résistance.

Dann kam der 18. April, die alliierten Truppen der 8. Armee unter der Leitung von Major Newman rückten in Remscheid ein. Sechs Wochen später tauchte er auf, in amerikanischer Uniform: Flohr war nach Remscheid zurückgekehrt. 1946 und 1947 war er Oberbürgermeister der Stadt.

HINTERGRUND GEDENKEN Im November 2017 eröffnete die Geschichts-AG des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums die Ausstellung „Remscheid im Herbst 1938“ im Stallgebäude der ehemaligen preußischen Polizeikaserne an der Uhlandstraße (Quimperplatz). Der Stadtrat hat beschlossen, das Gespräch mit dem Eigentümer der Immobilie aufzunehmen, um dort dauerhaft eine Gedenkstätte einzurichten.

Becker, der ein Buch über das Leben Gustav Flohrs schreibt – es soll am 1. Dezember im Dietz Verlag erscheinen – ging auch auf die Erinnerung ein. Die Ausreden rund um die Zeit des Nationalsozialismus, zum Beispiel „Ich habe nicht davon gewusst“ oder „Wir mussten uns ja alle ducken“. „Die sind für mich persönlich unerträglich“, erklärte er. Er erwarte nicht von jedem, Widerstandskämpfer gewesen zu sein wie Flohr, „aber wir kennen durchaus Fälle, in denen individuelle Zivilcourage nicht automatisch zur Verfolgung führte“. Er erzählte von Männern, die antisemitische Transparente abhängten oder sich weigerten, mit „Heil Hitler“ zu grüßen, die trotzdem den Krieg unbeschadet überstanden. Dass die NS-Zeit aufgearbeitet sei, zog Becker in Zweifel. Viel sei über die Opfer bekannt, weniger über die Täter. „Das ist für mich politisch unerträglich“, erklärte er.

„Es gab hier in der Region Unternehmen in der Rüstungsindustrie – und diese Unternehmen gibt es noch immer, die nichts davon hören wollen.“ Die Schüler der EMA lobte er für ihre Geschichts-AG, bot ihnen Unterstützung an – und die Möglichkeit, eine Ausstellung zu Flohr zu organisieren.

Ein Beispiel aktiver und praktischer Erinnerungskultur lieferten am Dienstag auch die Klassen 9a und 9b der Sophie-Scholl-Gesamtschule. Sie säuberten im Bereich des Willy-Brandt-Platzes 28 Stolpersteine, für die die Schule im vergangenen Jahr die Patenschaft übernommen hatte und legten ebenfalls Rosen nieder.