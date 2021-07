Schüler bringen Stolpersteine wieder auf Hochglanz

Gedenken

Am EMA-Gymnasium fand die symbolische Übergabe der Putzmittel von Johann Max Franzen an Schüler Anton Fischer statt.

Jugendliche von vier Gymnasien und zwei Gesamtschulen übernehmen die Pflege der Gedenktafeln von Johann Max Franzen.

Von Bernd Büllesbach

In Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 (Tag der Befreiung) übergab am Montag Johann Max Franzen die Pflege der „Stolpersteine gegen das Vergessen“ in jüngere Hände. Vertreter der vier Remscheider Gymnasien und der zwei Gesamtschulen trafen sich vor dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium an der Elberfelder Straße, um in einem kleinen Festakt die Übergabe zu vollziehen.

Mit den im Boden verlegten 180 kleinen Gedenktafeln aus Messing auf Remscheider Gebiet soll an die Deportation und Ermordung von Remscheider Juden erinnert werden. Sieben Jahre hat Franzen die Pflege übernommen. „Ich bin nun 74 Jahre, die Knie bereiten mir Probleme und ich möchte nun – wenn auch mit ein bisschen Wehmut - die Pflege in jüngere Hände übergeben.“

Schulsprecher verspricht großes Engagement bei der Aufgabe

Ein besonderes Erlebnis für Franzen war bei der Pflege der Stolpersteine in der Palmstraße die Bekanntschaft eines sehr betagten Zeitzeugen. „Mit Tränen in den Augen bedankte er sich für die Arbeit.“ Hans Heinz Schumacher, Leiter des EMA-Gymnasiums, erinnerte in seiner Rede an die Verfolgung, Deportation und Ermordung all jener Menschen, die nicht in das Bild des NS-Regimes passten. „Vor 72 Jahren, am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr, wurde mit der Kapitulation Nazi-Deutschlands das unmittelbare Leid gestoppt. Zwölf Jahre nationalsozialistische Diktatur fanden ein Ende.“

Jugendrat- und Schulsprecher Francesco Lo Pinto betonte, dass mit der Pflege der Stolpersteine ein Beitrag gegen das Vergessen geleistet werde. „Wir übernehmen die Aufgabe mit Ernsthaftigkeit und großem Engagement“, versprach er im Namen der beteiligten Oberstufenschüler.

Symbolisch putzte Franzen noch einmal einen von drei Stolpersteinen vor dem Eingang des Gymnasiums mit Fein-Stahlwolle und Poliermittel, um dann die Putzutensilien den Schülern zu überlassen. Sie bekamen dann auch direkt von Natale Licciardi von der Firma „Purgator“ Polier- und Putzmittel, um für ihre zweimal im Jahr durchzuführende Polieraktion gerüstet zu sein. „Als ich von der Aktion erfahren habe, war es für mich selbstverständlich, die Schüler mit Putzmitteln meines Unternehmens zu unterstützen“, erklärte Licciardi.

Die Schüler setzten auch direkt den Auftrag um und steuerten auf die ihnen zugewiesenen Stolpersteine zu. „Johann Max Franzen hat die Lage der Stolpersteine genau kartographiert. Somit ist die Aufteilung unter den sechs beteiligten Schulen kein Problem“, versicherte Schulleiter Schumacher.