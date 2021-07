Schüler bringen Bewegung in abstraktes Theaterstück

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

+ © Roland Keusch 30 Schüler zeigten „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ in der Aula. © Roland Keusch

EMA-Jugendliche treten am Montag und Dienstag noch einmal auf.

Von Suzanne Thiel

Die Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA) war voll. Zahlreiche Schüler, Eltern und Lehrer verfolgten hier am Freitagabend eine ungewöhnliche Inszenierung: 30 Schüler des Literaturkurses sowie des Differenzierungskurses Theater zeigten das abstrakte Stück „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ des österreichischen Schriftstellers Peter Handke, das fast ausschließlich aus Regieanweisungen besteht. Auch am Montag und Dienstag, 17. und 18. Juni, wird das Stück um jeweils 19 Uhr in der EMA aufgeführt.

„Die Bühne ist ein freier Platz im hellen Licht. Es beginnt damit, dass einer schnell über ihn wegläuft. Dann aus der anderen Richtung noch einer.“ So beginnt Handkes Stück. Im Zentrum steht ein Platz, auf dem sich Menschen begegnen, die sich nicht kennen. Es kreuzen sich die Wege von Einzelgängern und Paaren, von Geheimnisträgern, Geschäftsleuten und Sportlern.

Ganz leise in der Unruhe der eintreffenden Zuschauer ging es los: Schüler in schwarzer Kleidung flitzten auf Socken über die Bühne. Zunächst wurde das Stadtleben nachgespielt. Auf dem gepflasterten Marktplatz, der mit einem Beamer an die Wand projiziert wurde, kamen Menschen zusammen. Auf sie ging ein Erzähler genauer ein. Die Botschaft: Jeder von ihnen hat seinen Platz. Danach wurde es ruhig: Auf einer Beerdigung trauerte eine Gemeinde um einen Verstorbenen, bevor es kurz darauf wieder hektisch wurde, während Swing lief und Müllmänner und Passanten über den Platz liefen.

Mitschüler lachten und applaudierten viel

Eine durchgehende Handlung suchte man vergeblich. Vielmehr wurde den kleinen, alltäglichen Situationen Aufmerksamkeit geschenkt. Das Stück lebte von purer Schauspielerei, Bewegung und Emotion. Auf aufwendige Requisiten wurde dabei verzichtet.

„Ich lebe, ich weiß nicht, wie lang. Ich strebe, ich weiß nicht, wonach. Ich liebe, ich weiß nicht, wen.“ Auf Gedanken folgten Streiks für gleichen Lohn, ein Marathon zum Song „Eye of the tiger“ sowie eine Touristenführung durch den Brückenpark. Eine Massenschlägerei blieb auch nicht aus. Auf Trauer folgte Freude, auf Hektik Ruhe. Wie das Leben eben so spielt.

Das Stück kam besonders gut bei den Mitschülern im Publikum an: Immer wieder lachten und applaudierten sie.