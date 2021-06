Schüler beeindrucken mit Les Misérables

Theater

+ © Roland Keusch Alle 36 Schüler der 11. Klasse übernahmen eine Rolle. Die Gesangeinlagen waren hervorragend. © Roland Keusch

11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule bot Theater.

Von Sabine Naber

Mit dem Stück „Les Misérables“ von Victor Hugo in einer Bühnenfassung von Cornelia Wagner ist den Schülern der 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born ein beeindruckender Theaterabend gelungen. Nicht zuletzt, weil die Klasse die schönsten Gesangsnummern des Musicals in ihr Stück übernahm.

Viermal – zweimal vormittags, zweimal abends – wurde das Stück auf die Bühne gebracht. Am Freitagabend blieb im Saal der Waldorfschule kein Platz unbesetzt, als „Les Misérables“ mit dem Prolog begann: Der ehemalige Sträfling Jean Valjean sagt, weshalb er im Gefängnis war und spricht von seiner inneren Verwandlung. Er baut sich als Fabrikbesitzer und Bürgermeister einer kleinen französischen Stadt ein neues Leben auf, kümmert sich um Arme und Ausgestoßene.

Beispielsweise um die Arbeiterin Fantine, die aus Not zur Prostitution gezwungen wird. Er nimmt schließlich ihre Tochter Cosette zu sich, weil sie von ihren Pflegeeltern misshandelt wird. Er geht mit ihr nach Paris, aber ein Inspektor macht weiter Jagd auf ihn, während auf der Barrikade die Revolutionäre für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen.

Sowohl die Schilderung der ungewöhnlichen Lebensgeschichte des ehemaligen Sträflings als auch die Geschichte der unerfüllten Liebe der Eponine und der erfüllten von Marius und Cosette wurden zum Thema. Das Bühnenbild – vorne ein imposanter, goldener Bilderrahmen, dahinter, wie in einem Tunnel, Gaststube, Waldlandschaft oder Wohnzimmer – war eindrucksvoll. Ebenso die Kostüme. Und die Schüler agierten auf der Bühne so spielfreudig und authentisch, dass es ein Genuss war, zuzusehen.

Schüler meistern manche Herausforderung

Und zuzuhören, denn die Gesangseinlagen waren hervorragend. „Es war nicht einfach, das richtige Stück für uns zu finden“, sagt Noah Nockher, der den Jean Valjean spielte. So habe etwa auch das Stück „Die Welle“ zur Diskussion gestanden. Am Ende sei die Wahl der 36 Klassenkameraden, die alle eine Rolle verkörpern, für das von Lehrer und Regisseur Axel Ziemke vorgeschlagene „Les Misérables“ gefallen.

Für Fleur Kuhn, sie hat die Rolle der Cosette übernommen, war der Theaterkuss vor Publikum die größte Herausforderung: „Das ist bei einem Klassenspiel schon etwas Besonderes.“ Für Lina Busch (Eponine) waren vor allem die Duette, nicht einfach zu bewältigen. Immer wieder herzlicher Applaus des Publikums, für die Leistung aller Beteiligten.