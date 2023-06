Schottischer Abend mit viel Folk, Whisky und Literatur

Fara und Assynt treten am 18. Juni im Haus Eifgen auf.

Wermelskirchen. Auch der Dudelsack wird dabei sein, wenn Fara und Assynt zur „Celtic Voyage“ aufbrechen. Am Sonntag, 18. Juni (18 Uhr), tritt der schottische Folk-Nachwuchs im (überdachten) Garten von Haus Eifgen auf.

Ausgezeichnet von BBC Schottland sind die beiden Bands zu einer Mini-Tour in Deutschland unterwegs, die sie in vier Städte führt. Fara (Orkney-Inseln) verbinden lodernde Geigen und treibendes Piano mit wunderschönen Harmonien. Drei Alben hat die Band im Regal, das jüngste ist 2022 erschienen. Seit 2014 treten die Fiddlerinnen Jeana Leslie, Catriona Price und Kristan Harvey als Fara auf. Hinzugekommen ist Pianist Rory Matheson. Namensgebend ist eine der Orkney-Inseln vor der Nordküste des schottischen Festlands. Die von den Orkneys stammenden Damen kennen sich seit Kindheit und sind mit dem berühmten Orkney-Fiddle-Stil aufgewachsen.

Das in Glasgow ansässige Folk-Trio Assynt lässt sich von den großartigen Pfeifen-, Geigen- und gälischen Traditionen der schottischen Highlands inspirieren, den Musiktraditionen, in denen sie verwurzelt sind. Assynts Debütalbum „The Road to the North“ wurde 2018 veröffentlicht.

Die Kulturinitiative schnürt passend dazu ein großes Paket: Es wird ein Whisky-Tasting geben, ein Angebot von Buchhändlerin Gabi van Wahden mit schottischer Literatur, es fließt Guinness vom Fass und in der Küche wird ein Gulascheintopf, der „Irish Pub Stew“ hergerichtet. AWe

Tickets kosten 18 Euro im Vorverkauf (22 Abendkasse). termine.rga.de