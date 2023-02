Alte DOC-Fläche in Lennep: Schon mehr als 100 Anregungen

Die Ideenkarte zum Stadtteilentwicklungskonzept füllt sich.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Eine Woche ist das Internetportal lennep-entwickeln.de samt sogenannter Ideenkarte gerade mal online, da sind schon weit über 100 Vorschläge darauf zusammengekommen. „Das ist schon klasse“, sagt Baudezernent Peter Heinze. Noch bis zum 5. März sollen weitere Ideen gesammelt werden – und später unter Umständen in die Stadtteilplanung einfließen.

Unterteilt in sechs Kategorien, darunter Wohnen, Verkehr und Mobilität sowie Bildung, Arbeit und soziale Infrastruktur, können Bürgerinnen und Bürger auf einer digitalen Karte der ehemaligen Kreisstadt Punkte markieren und dazu Anregungen geben. Viele der bunten Fähnchen finden sich auf den eigentlich fürs DOC vorgesehenen Flächen, aber auch für die Altstadt gibt es zahlreiche Vorschläge.

IDEENKARTE „LENNEP ENTWICKELN“

Ein Nutzer wünscht sich eine „Indoor-Halle mit Außenfläche für Feste“, ein anderer möchte eine „Parkanlage mit Spielplatz und Eiscafé“ auf dem ehemaligen Kirmesplatz. Rund um die alte Feuerwache wird urban gardening vorgeschlagen, in der Altstadt fehlen einigen offenbar Ausstellungsflächen und Arbeitsräume für Künstler, anderen wiederum ein Kino.

Einige Anregungen sind eher allgemeiner Natur, wie der Vorschlag, Gastronomie und Einzelhandel in der Altstadt besonders zu fördern oder Autos aus den engen Gassen zu verbannen. Andere dagegen detailliert, wie ein Hinweisschild auf die Altstadt am Radweg oder ein digitales Parkleitsystem.

„Wir versuchen, Stimmungen aufzufangen“, beschreibt Baudezernent Heinze das Konzept hinter der Sammlung. Später sollen die Vorschläge sortiert werden, um dann zu überprüfen, ob es sich um eine Einzelmeinung oder einen allgemeinen Bedarf handelt. „Das wird dann in der Lennep-Konferenz am 2. März diskutiert.“ Vorher ausgesiebt werde dabei nicht, versichert Heinze: „Das soll grundsätzlich so bleiben, wie die Bürger es aufgeschrieben haben.“

Da es um die Planung für den gesamten Stadtteil gehe, hab das ganze eine „hohe Flughöhe“, sagt Heinze, trotzdem seien auch die eher kleinteiligen Vorschläge hilfreich. „Das nutzen wir, um uns den jeweiligen Oberbegriff genauer anzuschauen.“ Wenn also Nutzer zum Beispiel eine hochwertige Cocktail- oder Weinbar oder ein Restaurant für japanische Ramen-Suppen vorschlagen, nehme man das zum Anlass, das Thema Gastronomie in der Altstadt zu überdenken. „Und dabei auch spezialisierte Gastro und Nischenanbieter zu berücksichtigen.“

Gleichwohl könne die Stadt bei vielen Vorschlägen das Thema maximal anstoßen, macht der Baudezernent deutlich: „Es gibt Dinge, die können wir natürlich nicht selber machen.“ In solchen Fällen wolle man sich aber nach passenden Partnern umschauen. Wie beispielsweise beim Carsharing, das gleich mehrere Nutzer anregen. „Da haben wir ja mit den Stadtwerken den richtigen Partner an unserer Seite.“

Internetseite und Ideenkarte gehören zum Stadtteilentwicklungskonzept (STEK) Lennep, das derzeit erstellt wird, auch und vor allem als Reaktion auf das Scheitern des DOC. Betrachtet wird dabei ein Gebiet, das etwa von der Kreuzung Trecknase aus von der Ringstraße im Osten und der Bahnlinie im Westen eingeschlossen wird.

Mit der Erstellung wurden die beiden Planungsbüros Stadtguut und Stadtraumkonzept beauftragt, aus ihrem Konzept sollen sich etwa zum Ende des Jahres hin konkrete Maßnahmen ergeben, für die dann wiederum Fördermittel gesucht und beantragt werden können.

Zukunftsmanager

Neben den Mitarbeitern der Büros Stadtraumkonzept und Stadtguut ist auch Zukunftsmanager David R. Froessler vom Düsseldorfer Fachbüro urbano in Lennep tätig, er kümmert sich insbesondere um das Thema Leerstand. Er ist in seinem Büro, Kölner Straße 10, jeden Freitag von 10 bis 16 Uhr zu sprechen und zudem telefonisch unter (01 71) 8 69 61 86 erreichbar.