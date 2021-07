Standpunkt von Axel Richter

+ © Michael Sieber axel.richter@ rga-online.de © Michael Sieber

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Der Name des "Weihnachtstreffs", vormals "Wintertreff", sorgte schon immer für Diskussionen.

Warum heißt der denn nicht Weihnachtsmarkt? Diese Frage wurde der Schaustellerfamilie Müller in den vergangenen Jahren regelmäßig gestellt. Oft wurde weniger aus ehrlichem Interesse gefragt, sondern weil sich im gleichen Atemzug gegen Muslime stänkern ließ. Oder besser gegen Deutsche, die sich nicht trauen, einen christlichen Weihnachtsmarkt auszurichten und die Veranstaltung deshalb untertänigst als „Wintertreff“ kaschieren.

Im Fall des Marktes auf der Allee und vor dem Rathaus war das schon immer dummes Zeug. Denn Weihnachtsmarkt hat die Veranstaltung in Alt-Remscheid in den vergangenen 20 Jahren noch nie geheißen. Die Familie Müller übernahm sie als „Remscheider Winter“ und machte daraus den „Remscheider Wintertreff“. Jetzt also heißt er „Weihnachtstreff“. Ganz einfach, weil die Müllers die Fragerei leid sind. Und um den ewigen Hetzern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Heute startet der Weihnachtstreff