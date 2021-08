Jury-Mitglied für Wahl der schönsten Remscheider gesucht

Miss und Mister Remscheid

+ © Patrick Seeger/dpa © Patrick Seeger/dpa

Wahl von Mister und Miss Remscheid steht am Sonntag, 2. April, auf dem Programm. Den Rahmen liefert dafür das Jubiläum eines Autohauses.

Von Frank Michalczak

Wer wird in diesem Jahr Miss und Mister Remscheid? Diese Frage wird am Sonntag, 2. April, beantwortet. Schauplatz der Schönheitskonkurrenz ist das Autohaus Pauli Reisemobile an der Lenneper Straße 152. „Es feiert sein 30-jähriges Bestehen und will den Kunden passend zum Anlass etwas Besonderes bieten“, berichtet Charalampos Tsirakidis, Inhaber des Rücken- und Gesundheitszentrums Ganburu Center, der den Rahmen für das Ereignis absteckt. Seit 2013 arbeitet er in dieser Mission mit dem Unternehmen Miss Germany Corporation zusammen. Er organisiert nach Firmenangaben jährlich über 150 Schönheitswettbewerbe.

Die meisten Bewerber kommen nicht aus Remscheid

Wer möchte, kann dabei als Juror entscheiden, wer die Konkurrenz gewinnt. „Wir verlosen einen Platz in der Jury“, kündigt Charalampos Tsirakidis an. Interessenten können sich per E-Mail unter der Adresse charalampos@ ganbaru-center.de melden.

Die Jury-Mitglieder treffen sich am 2. April um 12 Uhr. Eine Stunde später stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die übrigens nur in den seltensten Fällen aus Remscheid kommen. „Die Remscheider bewerben sich eher um den Titel Mister Köln oder Mister Düsseldorf, aber weniger in ihrer Heimatstadt“, erklärt Charalampos Tsirakidis über den Wettbewerb, der in der Vergangenheit im Allee-Center über die Bühne ging.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: „In der Vergangenheit haben wir zweimal den Mister Germany gestellt“, sagt Tsirakidis. Neben Robin Wolfinger gelang dies auch Mr. Remscheid Oliver Sanne, der später als „Der Bachelor“ bei RTL bekannt wurde. So kann die Teilnahme an dem Wettbewerb durchaus der Beginn einer Fernsehkarriere sein.

Die Bewerber präsentieren sich am 2. April in Abend- und Bademode. Gegen 16 Uhr dürfte der Sieger feststehen. Das Frühlingsfest im Autohaus Pauli findet übrigens am 1. April, von 10 bis 16 Uhr statt.

Wer als Kandidat bei der Konkurrenz mitmachen will, melde sich bei bewerbung@missgermany.de oder per Tel. (0441) 8008 64-0.