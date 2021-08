Leo Schönhals setzt Zeichen auf der Allee

Innenstadt

Bauantrag für zwei Wohngeschosse über dem Woolworth ist eingereicht. Stadt stellt Pläne des Investors vor.

Von Andreas Weber

Das lang erhoffte konkrete Signal für einen Aufbruch in der Alleestraße datiert auf den 15. September. An diesem Tag reichte die Allee-Rheinblick GmbH von Leo Schönhals den Bauantrag für die Aufstockung des Woolworth-Gebäudes ein. In der Bezirksvertretung (BV) Alt-Remscheid stellte Jörg Schubert, Leiter des Fachdienstes Bauen bei der Stadt, nun erste visuelle Eindrücke von dem Vorhaben vor. Die Computer-Animation zeigt eine rundum erneuerte Fassade im unteren Bereich und zwei draufgesetzte Wohngeschosse.

„Das wird eine schöne Aufwertung“, bemerkte Schubert in der BV. Noch fehlt die Baugenehmigung, auf die Schönhals im Frühjahr 2018 hofft. In die Vermarktung der 14 großzügig geschnittenen Eigentumswohnungen geht der 69-jährige Lenneper nächste Woche. Mit den Plänen von Architekt Ralf Eversberg ist der Geschäftsmann sicher: „Es gibt in Remscheid keine schönere Lage für Eigentumswohnungen.“

Wer auf der oberen Allee einziehe, sei mittendrin, genieße einen unverbaubaren Rundumblick bis zur Domstadt Köln. Alle Wohnungen sind nach hinten zur Daniel-Schürmann-Straße, auf der Sonnenseite mit einer Terrasse ausgestattet. Nach vorne besitzen zwölf der 14 Einheiten zusätzlich eine Loggia zur Allee.

Die Wohnungen bewegen sich zwischen 91 und 156 Quadratmetern. Neun sind über 100 qm groß. „Der Preis ist nicht niedrig“, räumt Leo Schönhals ein. Der Quadratmeter im 3. Stock kostet 3790 Euro, im 2. Stock liegt er bei 3590 Euro. Die teuerste Wohnung (146 qm im 3. Stock) weist einen Kaufpreis von 555 841 Euro auf. „In Metropolen wie Köln oder Hamburg wird das Doppelte verlangt“, stellt Schönhals fest. In Alt-Remscheid habe sich noch niemand getraut, eine solch hohe Summe zu nehmen. Schönhals hält sie jedoch für angemessen, denn: „Meine modernen Stadtwohnungen sind optimal.“

Von der Tiefgarage bequem im Aufzug hoch zu den Wohnungen

Aus der Tiefgarage, die von der Wiedenhofstraße angefahren werden soll, können die Eigentümer per Aufzug bequem hoch in ihre Wohnungen. Oben gäbe es keine Schallprobleme. „Du hörst von der Alleestraße nichts“, sagt Schönhals. Auch auf den Schnitt der Wohnungen kann Einfluss genommen werden. „Wände werden auf Wunsch versetzt.“ Vor zweieinhalb Jahren hat der vielfache Immobilienbesitzer das Haus 51 - 55 auf der Allee übernommen. Damals habe er sich als Bieter gegen eine Luxemburger Holding durchgesetzt, erinnert sich Schönhals.

„Das Objekt besitzt den Vorteil, dass die Statik Aufbauten erlaubt“, betont der rege Investor. Deshalb will er nun loslegen. Ob das nach erfolgter Baugenehmigung in 2018 sein wird, macht Leo Schönhals von der Nachfrage abhängig. Eine Wohnung ist schon fest vorgemerkt, ohne dass Schönhals in die Werbung eingestiegen wäre.

Einen Markt für Menschen, die nah an der Infrastruktur und Stadtpuls ihr Quartier aufschlagen, sieht er allemal. Während der Bauphase müsste der Woolworth für vier Wochen dichtmachen, weil die Treppenhäuser für die Wohngeschosse reingezogen werden müssen, erklärt Schönhals.

Die Einzelhandelskette Woolworth bietet ihre Produkte auf 1600 Quadratmetern im Erdgeschoss an, hat aber auch den ersten Stock gemietet, in dem Lager und Aufenthaltsraum untergebracht sind. Sollte alles fertig sein, könnte sich Leo Schönhals vorstellen, dort in einem zweiten Schritt Ärztepraxen anzusiedeln.

NEUBAU AUF DER ALLEE VERMARKTUNG Kommende Woche will Leo Schönhals in die Öffentlichkeit gehen. Vor das Woolworth-Gebäude auf der Allee soll ein großes Plakat kommen mit Hinweis auf das Bauvorhaben, im Internet können dann alle Daten für die 14 Eigentumswohnungen bei „www.eas-immobilien.de“ (Erik Armin Schmelzer) eingesehen werden.

Seine Pläne sieht Schönhals auch als Beitrag zur Aufwertung der Innenstadt. Gleichzeitig bestätigen sie seine Einschätzung: „Ich habe immer gesagt, in Remscheid kann man was machen. Es ist eine attraktive Stadt.“