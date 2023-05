Schnitzeljagd war gestern: Kindergeburtstage sind heute Events

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (4).

Große Freude bei Hannes: Wieder hatte ihn ein Mitschüler zu seinem Geburtstag eingeladen. Wieder sollte es für vier Stunden in den Trampolinpark gehen. Die letzte Feier dort lag erst drei Wochen zurück.

So sehr ich mich auch über Hannes’ offensichtliche Beliebtheit freue, wächst bei mir doch das Erstaunen darüber, wie heutzutage die meisten Kindergeburtstage gefeiert – oder vielmehr zelebriert – werden. Auf jeden Fall anders, als ich es aus meiner Kindheit in Erinnerung habe.

Bei Jens ging es in den 80er Jahren fast immer zur Schnitzeljagd in den Wald. Bei Benjamin tobten wir meistens einfach nur im großen Garten. Und auf meinen eigenen Kindergeburtstagen standen Spiele wie Topfschlagen oder Apfeltauchen auf dem Programm, wenn mein Vater nicht gerade Kasperle spielte. Ein Ausflug zum Minigolf bei Tocksiepen war das krasseste Erlebnis. Dazu gab es nachmittags Marmorkuchen und Kalten Hund – und abends Würstchen mit Pommes. Die Einladungskarten wurden selbst gebastelt und man durfte ungefähr so viele Kinder einladen, wie man alt wurde.

+ „Mein Leben als Papa“ gibt es als Buch für 12,90 Euro in der RGA-Geschäftsstelle, im Handel und im Internet: bergisch-bestes.de © Verlag

Heute läuft es anders, zumindest ab dem Grundschulalter: Wer eine gelungene Feier für sein Kind ausrichten möchte, delegiert das „Event Kindergeburtstag“ in professionelle Hände. So war es jedenfalls bei den meisten Geburtstagen, die Hannes in diesem Jahr besuchen durfte. Sämtliche Indoor-Spiel- und Erlebnishallen in der Umgebung wurden abgeklappert. Immer im nicht gerade günstigen „Birthday Paket“ enthalten: ein dekorierter Geburtstagstisch, ein Kindermenü und Süßigkeiten. Leerlauf hat bei so einer durchgeplanten Geburtstagsfeier keinen Platz.

Natürlich machen Hannes solche Geburtstagsfeiern Bock. Aber viel zu erzählen hat er abends nicht. Weil er zum einen „durch“ ist, zum anderen aber auch, weil die Kinder gar nicht so viel interagiert haben. Der schönste Geburtstag war für ihn bis jetzt übrigens keiner dieser Event-Geburtstage, sondern die Dino-Party bei Emil zu Hause. Mit Eiersuche im Garten und Vulkanausbruch-Experimenten. „Und am Ende haben wir einfach so gespielt“, erzählt er.

Vielleicht liegt es daran, dass er meine ablehnende Haltung zu diesen „Immer-doller-Geburtstagen“ spürt, aber seinen eigenen Geburtstag möchte er im Oktober wieder zu Hause feiern. So wie in den vergangenen beiden Jahren mit Schatz, für den man einen Zahlencode knacken muss. Nach einem Polizei- und einem Unterwassergeburtstag soll es diesmal ein Agentengeburtstag werden. Ich bin gespannt, ob sich Hannes und seine Freunde dafür wirklich noch begeistern können. Wenn nicht, fahren wir zum Minigolf.