Schnelles Netz bis April für (fast) alle in Remscheid

Der Ausbau schreitet voran. Die Schulen sind angebunden, müssen aber noch aufgerüstet werden.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Ein gutes halbes Jahr noch, dann soll Remscheid weitgehend mit schnellem Internet versorgt sein. Der geförderte Ausbau, mit dem die sogenannten „Weißen Flecken“ beseitigt werden, läuft. Am Donnerstag wurde das zweite von sechs Ausbau-Clustern in Betrieb genommen. In den vier restlichen seien die Arbeiten bereits weit fortgeschritten, berichtet Gigabit-Koordinator Christian Marre. Bis Ende April kommenden Jahres soll auch hier alles fertig sein.

Für 18,7 Millionen Euro, je zur Hälfte bezahlt von Bund und Land, werden dann 6391 Haushalte und 770 Unternehmen einen Glasfaseranschluss mit rund 1000 Mbit Downloadgeschwindigkeit erhalten haben. Sie alle lagen in Bereichen, die vorher mit unter 30 Mbit pro Sekunde versorgt waren und in denen sich ein Ausbau durch den Netzbetreiber nicht lohnte, den sogenannten „Weißen Flecken“. Hier sprang die öffentliche Hand mit Steuergeld ein. Praktischer Nebeneffekt: Die 44 Schulstandorte in der Stadt konnten dabei gleich mit angebunden werden. „Die haben wir zum Glück alle mit reinbekommen“, sagt Marre.

„Das Ziel muss sein, alle mit Glasfaser zu versorgen.“

Von einem „Schlüsselprojekt“ spricht Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Schnelle Internetverbindungen seien wichtig für die Wirtschaft, für die Bildung aber auch für private Haushalte. „Das hat ja nicht zuletzt die Corona-Zeit gezeigt.“

Das erste Cluster im Bereich der Stadtgrenze zu Wuppertal mit den Ortschaften Westen, Langenhaus und Oelingrath war noch im Vorjahr ans Netz gegangen, am Donnerstag folgte ein Bereich im Westen mit Reinshagen, Vieringhausen und Fürberg. Baulich bereits fertig sei ein Cluster in Lennep und Bergisch Born, sagt Christian Marre, es soll zum 30. September freigeschaltet werden. Es folgen ein Cluster in Hasten Ende November, eines im Süd-Bezirk Ende Februar und letztes im Bereich Mitte und Lüttringhausen im April.

Ist das alles erledigt, sind etwa 11,2 Prozent der Remscheider Adressen mit einem Glasfaseranschluss bis ins Gebäude versorgt. Was aber nicht heißt, dass der Rest unterversorgt ist. Vor allem in den Innenstadtbereichen hatte die Deutsche Telekom als Netzbetreiber schon vor Jahren einen eigenfinanzierten Ausbau vorgenommen und sich dabei für das sogenannte Vectoring entschieden. Dabei liegt Glasfaser nur bis zum Verteilerkasten. Die Adresse gilt damit nicht als mit Glasfaser versorgt, in der Regel sind aber trotzdem Downloads von rund 250 Mbit pro Sekunde möglich. Zudem verfügen viele Remscheider Haushalte über einen Kabelanschluss, der ebenfalls Downloads im Gigabit-Bereich ermöglicht.

Was bleibt, sind die Bereiche dazwischen, die sogenannten „Grauen Flecken“, betroffen sind einige Tausend Adressen. Hier liegen die Downloadgeschwindigkeiten über 30, aber auch unter 100 Mbit. Gerade für Privathaushalte reicht das oft aus. Für alle, die mehr wollen, biete man sogenannte Hybrid-Lösungen an, bei denen ein Teil des Downloads übers Mobilfunknetz läuft, sagt Sebastian Nowak, Teamleiter Breitband bei der Telekom. Auch für Firmen mit einem höheren Bedarf habe man „Speziallösungen“.

„Das Ziel muss sein, alle mit Glasfaser zu versorgen“, stellt Baudezernent Peter Heinze klar. Für die „Grauen Flecken“ suche man nach Lösungen, für die bereits recht gut versorgten Innenstadtbereiche setze man auf den Markt: Die Telekom werde diese Regionen aus eigenem Interesse – und auf eigene Kosten – ausbauen.

Derweil tut sich für die Stadt die nächste Baustelle auf: Um die ganze Bandbreite der Glasfaseranschlüsse nutzen zu können, müssen die Schulen elektro- und netzwerktechnisch aufgerüstet werden. Dafür brauche man wohl drei Jahre, berichtet Arnd Zimmermann, Fachdienstleiter Digitalisierung bei der Stadt. Im Haushalt sind dafür bis Ende 2024 rund fünf Millionen Euro vorgesehen.

Hintergrund

Um das schnelle Netz nutzen zu können, reicht der Anschluss allein nicht aus, man braucht auch einen passenden Tarif. Den kann man auch schon vor der Inbetriebnahme des Clusters buchen, übrigens nicht nur bei der Telekom.