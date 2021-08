Schneemassen legen Verkehr lahm

Winter

+ © Michael Schütz So wie hier am Bahnhof Lennep sah es vielerorts aus. Viele folgten dem Rat der Polizei und blieben zu Hause. Wer sich doch auf die Straße wagte, kam oft kaum voran. © Michael Schütz

Die Feuerwehr war seit Freitagabend im Dauereinsatz. Bäume gaben unter der Last nach. TBR kämpften mit schwierigen Bedingungen.

Der massive Wintereinbruch hielt die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischen Betrieben Remscheid (TBR) am Wochenende in Atem. Alleine am Samstag zählte die Hauptwache der Wehr 48 Einsätze –

+ Standpunkt von Andreas Tews © RGA

zumeist, weil Bäume der Schneelast zum Opfer gefallen waren und umknickten. Nach einer kurzen Atempause in der Nacht ging es Sonntagvormittag mit viel Neuschnee weiter. Der Verkehr kam zum Erliegen. Busse fuhren nicht mehr, selbst wetterfeste Taxifahrer wagten sich nicht mehr auf die verschneiten Straßen.

+ An der A1-Auffahrt Lennep rutschte am Samstagabend ein 23-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf Schneematsch weg und wurde schwer verletzt. © Michael Schütz

Diese zu räumen, wurde für die TBR zu einer Art Sisyphos-Arbeit. Zwar waren alleine am Sonntag rund 80 Mitarbeiter, 14 Großfahrzeuge und 26 Traktoren auf dem 720 Kilometer langen Remscheider Straßennetz unterwegs. Sie konnten jedoch nicht überall gleichzeitig den Schneemassen Herr werden. Erschwerend kam hinzu, dass zwei von drei Unimogs ausfielen. „Einer ist bei 70 Zentimetern Schnee in Garschagen in einen Graben gerutscht, der andere stand mit Hydraulikschaden in der Wermelsgasse“, berichtete TBR-Einsatzleiter Uwe Ross. Er hoffe, bis zum Berufsverkehr am heutigen Montag die Hauptstraßen freiräumen zu können. „Und dann kommen wir auch wieder in die Nebenstraßen“, so Ross.

Feuerwehr-Wachabteilungsführer Markus Schwarz sprach „von einer spannenden Wetterlage“. Denn: „Das Problem ist ja nicht nur der Niederschlag. Es sind ja zusätzlich Windböen von 60 Stundenkilometern angekündigt.“ In dieser Gemengelage legte die Feuerwehr den Remscheidern äußerste Vorsicht ans Herz. Bäume können umkippen. „Und das querbeet im Stadtgebiet“, wie Schwarz hinzufügte. Die Morsbachtalstraße musste sowohl am Samstag als auch am Sonntag ab 14 Uhr gesperrt werden. Zudem wurde am Sonntag auch die Durchfahrt der Solinger Straße von der Feuerwehr untersagt: Bei Schneebruch bestand dort ebenso Lebensgefahr wie am Samstag auf der Eschbachstraße, die von den Feuerwehren Remscheids und Solingens ebenfalls abgeriegelt wurde.

Autobahn A 1 musste am Samstagabend gesperrt werden

Den Autofahrern bescherte die weiße Pracht Rutschpartien. Die Leitstelle der Polizei in Wuppertal zählte von Samstag, 5.30 Uhr, bis Sonntag, 5.30 Uhr, elf witterungsbedingte Unfälle auf Remscheids Straßen. Dabei sei es bei Blechschäden geblieben. Am Sonntag nahm die Polizei bis zum Abend weitere vier Unfälle auf – Gesamtschadenshöhe: 15 300 Euro.

Folgenschwerer war eine Kollision auf der Autobahn A 1. In Lennep versuchte am Samstagabend gegen 22 Uhr, ein 23-Jähriger mit seinem Honda aufzufahren. Er verlor dabei aber die Kontrolle über seinen Wagen, der anschließend unkontrolliert auf die Autobahn rutschte. Sein Wagen geriet auf die Fahrbahn, wo ein 34-Jähriger unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 23-Jährige wurde von den Rettungskräften schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Etwa eine Stunde war die A 1 gesperrt.

Es war nicht der einzige Vorfall, bei dem die Rettungskräfte auf die Autobahn ausrücken mussten. Bereits in der Nacht zum Samstag wurden gegen 1.35 Uhr bei einer Kollision auf der A 1 zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie ins Sana-Klinikum gebracht werden mussten, berichtet Wachabteilungsführer Michael Hill. Am Samstag wurden neben der Berufs- alle sieben Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Remscheids eingesetzt, um Bäume auf Straßen und Stromleitungen zu entfernen.

CHAOS LEITSTELLE Die Polizei berichtete am Sonntag vom Verkehrschaos in Solingen, Remscheid und Wuppertal. Ein Beamter der Leitstelle des Polizeipräsidiums sprach von tausenden Anrufen. Manch ein Bürger beschimpfe die Beamten am Telefon dafür, dass die Straßen nicht geräumt seien. So würden Leitungen für wirkliche Notfälle blockiert.

Durch umgestürzte Bäume seien zahlreiche Pkw beschädigt worden. In der Hauptphase der Schneefälle am Samstag wurden allein zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr 15 Lkw freigeschleppt und 31 Bäume entfernt, die auf Verkehrsflächen gekippt waren. 71 Mitstreiter der Freiwilligen Feuerwehr und 13 Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz.