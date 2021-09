Schnee und Sturm sorgen für Gefahr

Winter

+ © Roland Keusch © Roland Keusch

Länger anhaltende Schneeschauer sorgen seit dem Freitagabend für Behinderungen im Verkehr. Außerdem warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen.

In der kommenden Nacht gibt es weitere Niederschläge, die meist bis in tiefe Lagen als Schnee fallen, meldet der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage.

In Remscheid sind die Straßen an vielen Stellen, insbesondere in Reifenspuren, sehr glatt. An Steigungen haben sich einige Lkw festgefahren. Autofahrer sollten sich entsprechend vorbereiten und nur mit entsprechender Bereifung fahren. Die Fahrtzeit kann sich durch den angekündigten Schnee entsprechend verlängern. Außerdem ist es wichtig, Gehwege von Schnee zu befreien. Dabei gilt es, einige Regeln zu beachten.

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h und 70 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden, warnt der DWD bis am Samstagvormittag auch vor Gefahren durch herabstürzende Äste. red

Detaillierte Warninformationen gibt es unter www.wettergefahren.de.

Witterungsbedingt Störungen im Busverkehr können bei den Stadtwerken aktuell hier nachgelesen werden.

Witterungsbedingte Verkehrsmeldungen im Zugverkehr der DB Bahn (Bahnhof eingeben) gibt es hier.

Störungen Abellio (S7/Der Müngstener/Solingen-Remscheid-Wuppertal): Hier