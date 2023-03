Schnee in Remscheid: Das ist die aktuelle Lage

Wetter

+ © Axel Richter Es schneit in Remscheid. Die Straßen sind wie hier an der Kreuzung Hochstraße leicht bedeckt. © Axel Richter

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Katharina Birkenbeul schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Birkenbeul schließen

Axel Richter schließen

UPDATE Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Frost und Schnee. Es kommt seit kurz nach neun zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Remscheid. Es ist wieder weiß im Bergischen. Seit Dienstagmittag schneit es ohne Pause. Laut Deutschem Wetterdienst soll der Niederschlag noch bis 14 Uhr anhalten. In Remscheid blieb wenig Schnee auf den Straßen liegen, die Wiesen, Häuser, Bäume und Gehwege sind mit einer richtigen Schneedecke bedeckt.

Um 1.30 Uhr rückte der erste Schneepflug auf die Straßen aus. Um 3 Uhr folgten neun weitere. Das heißt zur Stunde sind die Räumdienste der Technischen Betriebe mit zehn Räumfahrzeugen im Einsatz. Insgesamt können die TBR 18 Schneepflüge und Streufahrzeuge entsenden. „Es läuft langsam, aber es läuft“, erklärt Michael Sauer, Chef der Männer auf den orangen Räumfahrzeugen. Die übrigen Autos sind aktuell mit der Müllabfuhr beschäftigt. Die TBR versuchen heute, so viele Tonnen wie möglich zu leeren. Für Morgen hat die Gewerkschaft Verdi einen weiteren Streiktag angekündigt.

Probleme bereiten den TBR Autofahrer, die aller Warnungen zum Trotz mit Sommerreifen unterwegs sind. „Wobei“, sagt Sauer: „Manchmal mag es auch am individuellen Fahrvermögen liegen.“ Das Ergebnis ist das gleiche: Hat sich erst ein Stau gebildet, kommen auch die Schneeräumer nicht weiter. Sauer ist dennoch zuversichtlich: „Die Hauptstraßen sind jetzt soweit frei. Seit 7.30 Uhr sind wir auch in den Nebenstraßen unterwegs.“ Gegen Mittag sollen die Schauer zudem nachlassen. „Wir hoffen, deshalb, heute noch alle Straßen abfahren zu können“, sagt der Mann von den TBR.

Auf den Straßen ist die Lage seit kurz nach neun Uhr angespannt. Probleme gibt es zur Stunde auf dem Hohenhagen. Dort haben sich Lkw festgefahren.

Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Auf der Morsbachtalstraße und im Eschbachtal waren zwei Bäume zu entfernen, die unter der Schneelast umgestürzt waren. Dazu rückte die Feuerwehr zu zwei Verkehrsunfällen zur technischen Hilfeleistung aus. „Wir haben alle Fahrzeuge auf Ketten gestellt“, heißt es aus der Feuerwehr-Leitstelle.

Die Polizei hat bisher 13 Unfälle in Remscheid registriert, in Solingen 10. (Stand 10.15 Uhr). In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, sowohl in Remscheid als auch in Solingen wurde eine Person leicht verletzt. Zu dem Unfall mit Personenschaden in Remscheid kam es am Morgen im Bereich Hasenberger Weg / Talsperrenweg.

Die Räumdienste bitten die Remscheiderinnen und Remscheider unterdessen, unnötige Fahrten zu vermeiden. Wer kann, möge im Homeoffice bleiben und zum Beispiel Einkäufe auf den nächsten Tag verschieben.

Wegen Schnee- und Eisglätte kommt es im gesamten Liniennetz der Busse zu erheblichen Verspätungen und Fahrtausfällen, heißt es von der Stadtwerke. Aktuell stehen 15 Busse der Stadtwerke fest. Besonders betroffen sind die Steilstrecken. Armin Freund, Prokurist der Stadtwerke Remscheid, hofft frühestens in den Nachmittagsstunden mit Entspannung. Dann soll der Schneefall vorerst nachlassen. kab/ric