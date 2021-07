11 Unfälle durch Schnee in Remscheid

Winter

+ © Symbolfoto: Roland Keusch © Symbolfoto: Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Daniel Dresen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniel Dresen schließen

Gunnar Freudenberg schließen

Räumdienst musste im Berufsverkehr ausrücken. Buslinien kamen witterungsbedingt verspätet oder fielen komplett aus.

Von Gunnar Freudenberg und Daniel Dresen

Der Streudienst der Technischen Betriebe (TBR) fuhr bereits um 1.30 Uhr Donnerstagfrüh seine Kontrollrunde durch das Remscheider Stadtgebiet. Doch die vorgesalzenen Straßen waren gegen die Schneemenge von bis zu sieben Zentimetern chancenlos. Gegen 5 Uhr morgens fielen die ersten Flocken. Rund 100 TBR-Mitarbeiter rückten im Berufsverkehr aus, um Straßen und Gehwege vor städtischen Gebäuden von der weißen Masse zu befreien.

„Es ist immer schwierig zu den Stoßzeiten die Straßen zu räumen. Wir haben es deutlich lieber, wenn der Schnee schon in der Nacht gefallen ist“, sagte Michael Sauer, TBR-Geschäftsbereichsleiter Winterdienst. Wegen bereits liegengebliebener Lkw und Busse verzögerte sich die Räumung der Straßen. Besonders schwierig gestaltete sich die Arbeit für den Winterdienst im Großbereich Trecknase, in der Bliedinghauser Straße/Wermelskirchener Straße sowie in der Borner Straße, berichtete Sauer. Im Industriegebiet Jägerwald blieb ein Lkw im Schnee stecken. „Ampelanlagen erschweren zudem den flüssigen Verkehr im Schnee und sorgen für Stop-and-go.“

„Chaos pur“ erlebten auch die Buslinien der Stadtwerke. „Ab 6.30 Uhr sind aufgrund des Schneefalls einige Busse ausgefallen oder verspätet gefahren“, erklärte Nicole Druschke, Sprecherin der Remscheider Stadtwerke. Sie entgegnete dem in sozialen Netzwerken kursierenden Gerücht, eine schlechte Bereifung der Busse sei daran schuld, dass die Linien bei Winterwetter nicht wie gewohnt fahren würden. „Die Ausfälle und Verspätungen rühren daher, dass die Straßen, insbesondere an Steillagen noch nicht vom Winterdienst geräumt waren“, sagte Druschke. Das Risiko mit einem vollen Bus hängen zu bleiben, sei den Stadtwerken zu groß. Mit dem Tauwetter normalisierte sich gegen 10.30 Uhr der Busverkehr wieder.

Auch bei der Bahn gab es zwischen 9.30 und 11.30 Uhr Einschränkungen: Auf der Strecke der S 7 zwischen Remscheid, Solingen und Wuppertal hatten Züge Verspätung oder fielen ganz aus. Elf Unfälle registrierte die Polizei am Donnerstagmorgen in Remscheid. In einer Kurve auf der Westhauser Straße ereigneten sich gleich zwei Unglücke. Um 6.39 Uhr rutschte ein Fahrzeug auf spiegelglatter Fahrbahn von der Straße ab und landete in einem Gebüsch.

Fahrzeug beschädigt ein Verkehrsschild: 1800 Euro Schaden

Nach Schätzungen der Beamten entstand ein Sachschaden von 11 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

An gleicher Stelle um 7.43 Uhr beschädigte ein rutschendes Fahrzeug ein Verkehrsschild. Hier wurde der Schaden auf 1800 Euro beziffert. Feuerwehr-Einsatzleiter, Markus Schwarz, der auch vor Ort war, berichtete von schwierigen Bedingungen für die Einsatzkräfte: „Wir hatten bei dem Glatteis selbst Glück. Beinahe wäre uns auch jemand in den Einsatzwagen reingefahren.“