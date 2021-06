Röntgen-Classic: Besucher scharen sich um die Cabriolets

139 Oldtimer waren dabei

139 Oldtimer nahmen teil. Besitzer präsentierten stolz ihre Schätzchen.

Von Bernd Büllesbach

Lennep. Friedhelm Steinhaus strahlte über das ganze Gesicht. Der Präsident des Deutschen Automobil-Veteranen-Club e.V. (DAVC) Landesgruppe NRW und Organisator der 18. Röntgen Classic hatte Grund dazu. Seit Oktober 2017 liefen die Planungen für das Event automobilen Kulturguts. Samstagmorgen starteten die Fahrzeuge bei strahlendem Sonnenschein vor der Volksbank am Tenter Weg.

200 Kilometer werden die Automobilisten am Ende des Tages zurückgelegt haben, wenn sie am späten Nachmittag das Gelände vom Autohaus Kaltenbach als Ziel ansteuern. In den vergangenen 17 Jahren avancierte die Röntgen Classic zu einer der führenden Veranstaltungen für historische Fahrzeuge und entwickelte sich zu einem Treffpunkt.

139 Oldtimer nahmen teil und die Besitzer präsentierten mit Stolz ihre Schätzchen. Die meisten Besucher scharten sich um historische Cabriolets, um das aufwendig restaurierte Interieur zu bestaunen. Dazu gehörte bestimmt der Riley Brokland Spezial, Baujahr 1938, vier Zylinder, Hubraum 2,5 Liter mit 100 PS.

Fiat Tippoliono von Ottmar Schotten erregte Aufmerksamkeit

Die Ansammlung der Oldtimer ergab einen Querschnitt amerikanischer und europäischer Automobilgeschichte. Dazu gehört ein NSU TT, aber auch der Fiat Topolino, Bj. 1955, von Ottmar Schotten aus Remscheid (Beifahrer Karl Loke), erregte unter den großvolumigen und hochpreisigen Automobilen Aufmerksamkeit. Frank Schmerbeck aus Solingen hat vor zwei Jahren den rechts gesteuerten Triumph TR-3, Baujahr 1957, für 30 000 Euro gekauft, das Auto restauriert. Das Wertgutachten attestiert einen Verkehrswert von 50 000 Euro.

Eine Klasse für sich stellte die Ford Cobra RAM Replika aus 1968 von Jochen Schmitz (Köln) dar. Fast 500 PS verleihen dem offenen Zweisitzer ungeahnte Beschleunigungswerte und verweisen auf die Rennsportherkunft. „Über Geld darf man bei so einem Kraftfahrzeug nicht sprechen“, meinte Schmitz.

