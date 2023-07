Schmiede vom Gründerhammer packen lieber selber an

Nicht einmal die Hälfte der Flutgeschädigten hat Finanzhilfen des Staates beantragt – auch nicht die Männer und Frauen der Firma Halbach.

Von Axel Richter

Remscheid. Die Remscheider packen selbst an und verlassen sich nicht auf andere. Schon gar nicht auf Politiker, die nach Ereignissen wie der Flut vom 14. Juli 2021 unbürokratische Hilfen versprechen. Am Ende passen die finanziellen Probleme der Menschen nämlich womöglich nicht in die Spalten der Formblätter, die vor jeder staatlichen Hilfszusage auszufüllen sind.

So ist es der Friedrich Halbach Schmiedetechnik GmbH im Morsbachtal ergangen. Abzüglich der Versicherungsleistung zahlte der überflutete Familienbetrieb den Wiederaufbau am Ende selbst. „Dann geht es eben langsamer voran“, sagt Friedrich Halbach jun.: „Aber es geht voran.“

Einen Schaden von 3,6 Millionen Euro hatte der Morsbach am Abend des 14. Juli in der Schmiede am Gründerhammer hinterlassen. Mit Wucht war das Wasser aus dem Bachbett über die Morsbachtalstraße geschossen. Auch massive Mauern hielten es nicht auf.

Alle packten mit an: Familie, Freunde, Mitarbeiter und Nachbarn – Verhindern konnten sie es nicht

Das Wasser drückte eine Ziegelwand ein und flutete die dahinter liegenden Räume der Schmiede. Am Ende standen Hämmer, Öfen und Pressen zwei Meter unter Wasser. Ähnlich erging es den Firmen Gustav Grimm, Wenesit, Völkel und Wurm. Alle liegen nah am Morsbach und alle wurden getroffen.

War das Unglück zu verhindern? Chefs und Mitarbeiter hatten es versucht. Auch die Nachbarn halfen mit. Sandsäcke lagen bereit, schließlich war starker Regen angekündigt. Als der Morsbach gegen 18 Uhr immer stärker anschwoll und schließlich sein Bett verließ, trugen die Tischler der gegenüber liegenden Schreinerei Titz alte Türblätter über die Straße. Damit versuchten die Männer, die Wassermassen um die Schmiede herum und wieder in den Morsbach zu leiten.

+ Der Schlamm lag zentimeterdick im Unternehmen. Er zerstörte 70 Pressen, Hämmer und Werkzeugmaschinen. © Axel Richter

„Wir haben lange dagegen gehalten“, erzählt Friedrich Halbach sen.: „Dann mussten wir laufen gehen.“ Nur mit Hilfe eines Seils, an dem er sich festhalten konnte, gelang es danach den Mitarbeitern, den Seniorchef in Sicherheit zu bringen. Die Morsbachtalstraße hatte sich in einen reißenden Fluss verwandelt.

Am Tag danach standen die Männer und Frauen der Schmiede Halbach an der Schaufel und schippten. 20 Tonnen Schlamm schaufelten sie aus den Betriebsräumen, den das abfließende Wasser dort zentimeterdick hinterlassen hatte. 12 Stunden, 13 Stunden und mehr standen sie an der Schaufel. „Da ist keiner nach Hause gegangen“, sagt der Seniorchef.

Tatsächlich konnten die 18 Kolleginnen und Kollegen nur Tage später wieder produzieren. Vor allem fertigen sie Zangen, Teile für die Auto- und Werkzeugindustrie und auch Klingen für den Schwertkampf. Burschenschaften zählen zu den treuesten Kunden der Schmiede im Morsbachtal.

Dass es damit weitergeht, dass Halbach zwei Jahre nach der Flut sein 150-jähriges Betriebsjubiläum feiern konnte, das haben sich die Kollegen vor allem selbst zu verdanken. Und Christian Halbach. Der jüngste Spross der Schmiede-Dynastie aus dem Morsbachtal will das Familienunternehmen weiterführen. „Sonst hätten wir das alles nicht mehr auf uns genommen“, sagt Großvater Friedrich Halbach.

So aber entschied der Familienrat: Wir machen weiter. Und zwar dort, wo die Firma in der Flutnacht unterging. Wo sie mit der Kraft des Wassers aber auch ihren Anfang genommen hatte.

Sechs Meter tief sind die Fundamente nun im Erdreich versenkt

Allerdings sollte die Schmiede, die schon 2018 überflutet worden war, für die Zukunft besser vor dem Morsbach geschützt werden. Nach dem Abriss der zerstörten Mauern rückte die Baufirma Dohrmann an. Sechs Meter tief versenkte sie die Fundamente für die neuen Außenmauern im Erdreich. Viel Beton wurde verbaut, derweil sich der Preis für den Kubikmeter verdoppelte. „Irgendwann haben wir nur noch in 10.000er-Schritten gerechnet“, erzählt Friedrich Halbach jun.

Auf ihre Versicherung lassen die Halbachs dabei nichts kommen. „Die haben wirklich gut mitgezogen“, sagt der Firmenchef. Dennoch blieb ein Großteil der Kosten an dem Unternehmen selbst hängen. Hilfsgelder haben die Halbachs dabei nicht in Anspruch genommen. Lediglich eine Soforthilfe der Industrie- und Handelskammer über 50.000 Euro kam an. Das Geld floss unkompliziert. Was sich für den Fluthilfefonds, den Bund und Ländern aufgelegt haben, nicht sagen lässt. Nach einer Beratung durch die Stadt verzichteten die Halbachs auf einen Antrag. Grund: Der Fonds stellte wohl Hilfe für den Wiederaufbau in Aussicht, nicht aber für den Hochwasserschutz.

Vielleicht erklärt das ein Stück weit, dass bislang lediglich die Hälfte aller Geschädigten Geld aus dem 30-Milliarden-Euro-Topf beantragt haben. Niemand müsse sich schämen, Hilfen in Anspruch zu nehmen, erklärte NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) bei ihrem jüngsten Besuch im Bergischen und verlängerte die Antragsfrist bis zum 30. Juni nächsten Jahres.

Man weiß sich selbst zu helfen, denn andere brauchen das Geld dringender

Die Halbachs winken ab. Die Schmiede aus dem Morsbachtal haben sich schon immer mehr auf sich selbst als auf andere verlassen.

Andere brauchen das Geld dringender. Das ist ein Argument, mit dem viele Remscheider auch auf Geld der Flut-Hilfe Remscheid verzichtet haben. Wie berichtet, hatten mehr als 3000 Bürgerinnen und Bürger 577.000 Euro gespendet. Zwei Jahre später liegen nach wie vor 217.000 Euro ungenutzt auf dem Spendenkonto der Stadt. Sie kann das Geld aber auch nicht ohne weiteres zum Beispiel für eine bessere Ausrüstung der Feuerwehr ausgeben. Kontakt zur Fluthilfe gibt unter E-Mail horst@klaeuser.de.