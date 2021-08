Schloss-Sanierung: Verein und Wirte sind besorgt

Wahrzeichen

Die aufwendige Sanierung Schloss Burgs hat begonnen. Die Statue des Grafen Adolf I. steht seit einigen Wochen vor dem eingerüsteten Bergfried.

Durch die Sanierung und damit verbundene Einnahmeausfälle drohen schwierige Zeiten. Solingen will Planungssicherheit schaffen.

Von Andreas Tews

Bei der Sanierung von Schloss Burg stehen die Zeitpläne bis Ende 2018. In dieser Zeit werde es keine großen Beeinträchtigungen bei den Veranstaltungen und für die Gastronomie geben, sicherte der zuständige Solinger Stadtdienstleiter Markus Lütke Lordemann, am Montag zu. Für die Zeit danach tappe man aber noch im Dunkeln, betonte der Gastronom Paul Clemens, dessen Remscheider „Team Gastronomie“ das Schloss-Restaurant und die Torschänke betreibt. Mit Sorge um die Veranstaltungen blickt auch der Vorsitzende des Schlossbauvereins, Klaus-Dieter Schulz, in die Zukunft.

Schloss Burg wird in den kommenden sechs bis acht Jahren für 32,5 Millionen Euro saniert. Begonnen haben die Arbeiten am derzeit eingerüsteten Bergfried und am Grabentorhaus. Deren Umbau soll in diesem Jahr abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr wird nach Angaben von Lütke Lordemann nur an der äußeren Umfassungsmauer gearbeitet. Von 2019 an werden die anderen Teile Schloss Burgs saniert. In welcher Reihenfolge dies geschieht, steht noch nicht fest.

Gastronom Clemens will bewusst nicht auf Konfrontationskurs zur Stadt gehen. „Bis jetzt läuft die Absprache gut“, erklärte er am Montag, fügte aber mit Blick auf die Jahre ab 2019 an: „Wir hoffen, dass wir alle mit einem blauen Auge davonkommen.“ Was er nicht aussprach, ist, dass bisher nicht geklärt ist, wann und wie lange am Palas mit Rittersaal und Schlossrestaurant gearbeitet wird und für wie lange er ganz geschlossen sein wird. Daher sind die Risiken für die Gastronomie nicht abzusehen.

Auch Schulz erklärte, dass die finanziellen Risiken für seinen Verein derzeit nur für dieses und nächstes Jahr „planerisch beherrschbar“ seien. Für die Zeit danach sei unklar, welchen Einfluss die Sanierungsarbeiten auf die Veranstaltungen auf dem Schloss haben werden. Mit den Einnahmen daraus deckt der Schlossbauverein einen großen Teil seiner Ausgaben von rund 1,4 Millionen Euro im Jahr. „Die logistische Planung ist für uns das A und O“, sagte Schulz. Er wünscht sich, dass so schnell wie möglich verlässliche Zeitpläne vorliegen.

Dies, so sicherte Stadtdirektor Hartmut Hoferichter zu, soll noch in diesem Jahr der Fall sein – zumindest für das Jahr 2019. Aber auch über die Zeit danach will er möglichst schnell Klarheit schaffen. Hoferichter: „Wir haben zur Zeit einen Vorlauf von eineinhalb bis zwei Jahren. Den wollen wir nicht verspielen.“ Der Baudezernent wirbt um Verständnis: Es sei immer eine große Herausforderung, bei solch einer Immobilie im laufenden Betrieb mit rund 170 000 Besuchern pro Jahr zu arbeiten. Dies solle nicht nur fach- und sachgerecht erfolgen, sondern auch so, dass die Veranstaltungen nicht darunter leiden. Gearbeitet werde auf jeden Fall in mehreren Bauabschnitten.

Eine Abteilung der Stadt kümmert sich nur um die Sanierung

Um die Abläufe zu straffen, hat die Stadt jetzt eine neue Abteilung geschaffen, die ausschließlich für die Sanierung des Schlosses zuständig ist. Sie soll das Projekt steuern. Zwei Mitarbeiter sind dort bereits angesiedelt. Weitere – ein Architekt und ein Verwaltungsmitarbeiter – sollen folgen. Die Personalkosten werden sich die am Schloss beteiligten Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal entsprechend ihrer Anteile am Schloss teilen.

Gesucht wird laut Hoferichter außerdem noch ein externes Architekturbüro, das die Arbeiten plant und koordiniert. Auch ein Freiraumplaner soll über eine Ausschreibung gefunden werden. Mit diesen Büros werde die Stadt Solingen die Zeitpläne abstimmen.

Hoferichter betonte, dass es in den nächsten Jahren darum gehe, das Schloss moderner und attraktiver zu gestalten. Dabei gehe es nicht nur um die Ausstellungsräume. Ein wichtiger Baustein sei es auch, die Situation der Gastronomie zu verbessern.