Schloss Burg: Zwingertor wird saniert

Der nächste Schritt bei der Sanierung der Sehenswürdigkeit ist erreicht. Für Besucher gibt es nur kleine Einschränkungen. Der Seilbahn-Betreiber ist verärgert.

Von Kristin Dowe

Bergisches Land. Weil bei der Sanierung von Schloss Burg zurzeit das zweite Burgtor, das sogenannte Zwingertor, erneuert wird, muss die Hauptzufahrt Schlossberg bis 28. Juli gesperrt werden. Dies bestätigt Rathaussprecherin Sabine Rische. „Bei der Maßnahme geht es um Natursteinarbeiten an der Fassade.“ Dabei könne Material herunterfallen, so dass die Sperrung vor allem Sicherheitsgründe habe.

Begonnen mit der Sperrung wurde am Montag. Seilbahnbetreiber Stefan Irlenbusch zeigt sich wenig begeistert, dass die vierwöchige Sperrung in die Sommerferien und damit mitten in die Hauptsaison der Seilbahn und anderer touristischer Angebote in Burg fällt. „Wir haben sehr kurzfristig davon erfahren. Das ist für uns schon eine sehr große Einschränkung.“

Der Zeitpunkt der Sperrung ist laut Rathausangaben alternativlos. „Würden jetzt nicht die Sommerferien genutzt, wäre eine Arbeitsunterbrechung notwendig“, wirbt Rische um Verständnis.

Die Arbeiten seien sehr speziell und aufwendig – einzelne Steine würden dem Mauerwerk entnommen und wieder eingefügt. Die Spezialfirma habe sich schrittweise vorgearbeitet und bereits die Fassade von Pallas und Kapelle saniert. „Dass gerade jetzt abschließend das Zwingertor erreicht wird, war nicht längerfristig planbar, sondern ergab sich aus dem gesamten Ablauf und den Situationen vor Ort.“

Zwei Alternativen für Fußgänger ausgeschildert

Zudem seien die Einschränkungen gering. „Gäste fahren auch sonst nicht mit ihrem Fahrzeug in die Burganlage ein. Wer aus Richtung Burgtalstraße oder vom Parkplatz zu Fuß kommt, kann zum Schloss zwischen zwei alternativen, ausgewiesenen Wegen wählen. Einer ist barrierefrei, der andere führt über einige Stufen.“