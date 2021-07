Schloss Burg: Gauklermarkt abgebrochen

Behördliche Anordnung

Die Veranstalter hofften vergeblich, die Türen über das Wochenende aufhalten zu können.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Ob Wahrsagerin Cara auch in ihren Tarot-Karten voraussehen konnte, dass das Food- und Gaukler-Festival auf Schloss Burg am Freitag bis zum frühen Nachmittag fast ohne Besucher blieb? Wohl kaum, denn dann wäre sie sicher gar nicht erst aus Bonn angereist und hätte sich nicht so viel Mühe gegeben, ihren Platz im Rittersaal so sorgfältig und liebevoll auszustaffieren – und sich selbst adäquat herauszuputzen. Vor einem üppig gestalteten Paravent hatte sie Tücher, Kissen und Sessel drapiert, um ihren Kunden in Ruhe und schöner Wohlfühlatmosphäre aus der Hand und mit besagten Tarot-Karten einen Blick in die Zukunft zu erlauben.

„Mischen werde ich die an diesem Wochenende lieber selbst“, sagte sie angesichts des grassierenden Virus. Für die Vorhersage, dass sie ihren Beruf in der nahen Zukunft aber wohl hauptsächlich über Skype oder Video-Konferenzen ausüben werde, brauchte sie keine ihrer bunten magischen Karten: Der Blick in die täglichen Nachrichten reichte.

Auch Baba Jaga, die Floristin mit ihren verschiedenen Hexen-Kräutern, abgefüllt in enghalsige Flaschen und mit speziellen „weisen Steinen“ angereichert, wartete an diesem Freitagmorgen vergeblich auf bummelnde Schaulustige. Liebevoll hatte sie Kräuter-Schutz-Amulette sowie Haarspangen und Haarreifen mit Reh-Geweihen und getrockneten Blumen in der Auslage drapiert.

Gilbert Liberman, der „einzige ehrliche Scharlatan der Welt“ aus Paris, saß buchstäblich auf seinem gepackten Koffer und hielt seinen Flohzirkus und andere Zauberstückchen bereit. Nebenan rührte seine Nachbarin Barbara Zimmer den Crêpe-Teig für ihre Spezialitäten an. Eigentlich hätte Gilbert gerne mit seinem Star Fifine, dem unsichtbaren Floh, für Furore und fröhliche Stimmung gesorgt.

Aber der Markt blieb eher ein Insider-Treffen. „Vor 16 Uhr ist hier eigentlich nie viel los“ gaben sich die fahrenden Händler, Gastronomen und Schausteller des Gaukler- und Food-Festivals lange Zeit noch zuversichtlich, dass sich die Höfe um das Schloss der Grafen von Berg noch mit Publikum füllen werde. Aber so nach und nach setzte sich doch die Erkenntnis durch, dass Corona dem Unternehmen einen Strich durch die Veranstaltung machen würde. Selbst dann, als es noch keine offizielle Absage gab.

Dabei hatte Veranstalter Helmut Steinbock zunächst darauf gesetzt, „dass die Leute das Thema nicht mehr hören können und trotzdem kommen werden.“ Aber so war es eben nicht.

Um 16.30 Uhr kam dann die Mitteilung der Stadt Solingen: „Der bereits laufende Gauklermarkt auf Schloss Burg wird bis zum frühen Abend beendet und für das Wochenende abgesagt.“ Schade um die originelle Veranstaltung. 46 Händler hatte ihre Verkaufs- und Imbissstände aufgestellt. Der Feuermann und Schmied Marco stand bereit für Vorführungen, die Band Märchenmond und die Speellüe hatte Aufstellung genommen, um mit ihrer Musik zu unterhalten und für Atmosphäre zu sorgen. Geige und verschiedene Flöten lagen dafür bereit. Geplant waren mehrere Klang-Blogs, verteilt über die Tage und an den Abenden jeweils ein kleines Extra-Konzert.

Die Bar Störtebeker hielt umsonst ihre besonderen Drinks „Nonnenwasser“ und „Schwedenpils“ bereit und auch die Wildschweinburger fanden keine hungrigen Abnehmer.

„Das ist hier eine großartige Kulisse für unser Festival“, sagte Veranstalter Helmut Steinbock und mochte den Gedanken bis zum Mittag nicht wirklich zulassen, alles wieder abbauen zu müssen. „Wir sind zum zweiten Mal hier“, erzählte er. „Letztes Jahr war Premiere, zwar nicht bei bestem Wetter, aber doch so, dass viel los war.“

SCHLIESSUNG

SCHLOSS BURG Mit dem Gaukler- und Food-Festival eröffnete Schloss Burg den diesjährigen Reigen der Großveranstaltungen im Freien. Angesichts der Corona-Krise werden aber die Museen der Stadt Solingen, also auch Schloss Burg, bis zum 19. April geschlossen.