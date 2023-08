Schließung des Berufskollegs kostet Stadt richtig Geld

Die VHS könnte 50 bis 60 weitere Teilnehmer aufnehmen und weiterbilden. Dafür müsste aber ausgebaut werden. Die Kosten pro Jahr wären ebenfalls beträchtlich.

Remscheid. Wenn das Weiterbildungskolleg an der Bökerhöhe zum 31. Januar 2024 zwangsweise schließt, wird die Stadt investieren müssen, um deren Schülerklientel aufzufangen. Jährlich zwischen 81.982 und 86.411 Euro werden zwischen 2025 und 2027 nötig sein, damit die Volkshochschule (VHS) die Lücke füllt und ihre Schulabschlusskurse personell ausbaut.

VHS-Leiterin Nicole Grüdl-Jakobs präsentiert für den Schulausschuss (30. August, 17 Uhr, Heinrich-Neumann-Schule, Engelbertstraße 1) Fakten: Um 50 bis 60 zusätzliche Teilnehmer zu unterrichten, müssten 2,5 Stellen zum 1. August 2024 eingerichtet werden: zwei für Lehrer in Vollzeit, eine halbe Stelle für Sachbearbeitung. In die Kosten von über 80.000 Euro ist eine Landesförderung eingerechnet.

Die Linke hatte die Stadt im Februar aufgefordert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Standort an der Bökerhöhe zu erhalten. SPD, CDU, FDP und Grüne schlossen sich an, gingen in einem weiteren Antrag zur „Stärkung der Vielfalt der Bildungslandschaft“ im Juni einen Schritt weiter, in dem der Stadtrat an das Land appellieren soll, über „schulgesetzliche Regelungen die Möglichkeit zu schaffen, eine Schule unabhängig von Mindestzahlen und erforderlichen Fortführungsgrößen nicht zu schließen, sondern ein solches Schulangebot als Teil einer vielfältigen Bildungslandschaft beizubehalten“. Die Stadt unternahm jedoch keine Anstrengungen zum Erhalt der 58 Jahre alten Institution, die zunächst unter dem Namen Abendrealschule jungen Menschen ohne Schulabschluss eine zweite Chance eröffnet hatte. Die Studierendenzahl war rückläufig, lag Anfang 2023 bei 124 und sackte mittlerweile unter 100.

Das Schulgesetz sieht vor, dass ein Weiterbildungskolleg in der Regel eine Mindestzahl von 240 Teilnehmern haben muss. Bestehende Einrichtungen können fortgeführt werden, wenn sie mindestens 160 Studierende aufweisen.

Seit 2018 geht es in der ehemaligen Hauptschule Bökerhöhe bergab. Die Bezirksregierung Düsseldorf zeigte dem Kolleg die rote Karte aufgrund fehlender Schülerzahlen.

In Zukunft sollen viele Studierende in Wuppertal unterkommen

Die Stadt hält es, entgegen der Einschätzung von Pädagogen, die von einer sensiblen Klientel sprechen, die nicht jede Wegstrecke zurücklege, für vertretbar, dass Interessenten den Weg zum Weiterbildungskolleg Wuppertal in der Pfalzgrafenstraße finden. Die Stadt rechnet optimistisch vor: 36 Minuten vom Friedrich-Ebert-Platz mit der Buslinie 615 bis zur Max-Horkheimer-Straße, weitere vier Minuten zu Fuß. Macht Minimum 40 Minuten, vorausgesetzt, man wohnt direkt am Ebert-Platz.

Auch die S7 bis Elberfeld in Verbindung mit einem Bus zur Uni sei eine Alternative, findet die Stadt. Die Wuppertaler haben zugesagt, je eine Klasse an Remscheidern im 1. und 2. Semester aufzunehmen. Die Studierenden der 3. und 4. Semester könnten in bestehende Klassen, signalisiert Wuppertal. Ungewöhnlich sei es nicht, dass Remscheider die Nachbarstadt besuchen. „Bereits heute nehmen 33 Remscheider am Weiterbildungskolleg das Bildungsangebot in Wuppertal in Anspruch“, heißt es in der Vorlage für den Schulausschuss.

Zweite Option ist die VHS. Die Altersstruktur in den VHS-Schulabschlusslehrgängen läge bei 20 bis 25 Jahre. Durch Sonderregelungen zwischen VHS, örtlichen Berufskollegs und der Bezirksregierung könnten in Ausnahmefällen auch Heranwachsende, die der Schulpflicht unterliegen, die Lehrgänge besuchen. Im Frühsommer hätte es ausreichend Kapazitäten in den Abschlusslehrgängen der VHS gegeben, sagt die Stadt.