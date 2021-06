Schleuderarm wirbelt Festbesucher durch

Der Schützenverein von 1816 lädt zu seiner Maikirmes. Mit dabei auch die Attraktion „The King“.

Von Tristan Krämer

Wenn am Freitagabend das Höhenfeuerwerk über dem Schützenplatz Remscheid in die Luft steigt, dann geht sie richtig los, die Maikirmes des Remscheider Schützenvereins von 1816. Vom 28. April bis zum 7. Mai erwarten die Besucher rund 65 Fahr-, Spiel- und Durchlaufgeschäfte sowie Imbiss- und Ausschankbetriebe.

„Das ist das Maximum, was wir auf dem Schützenplatz belegen können“, sagt Alexander Kreicker, zweiter Vorsitzender des Schützenvereins. Zum einen könne so ein Rundweg ohne Lücken aufgebaut und genügend Parkplätze bereitgestellt werden. Zum anderen habe sich die Größe von etwa 65 Ständen bewährt. „Wir wollen die Kirmes nicht mehr größer machen, sondern setzen lieber auf abwechslungsreiche und auch mal exotische Fahrgeschäfte“, erklärt Kreicker.

„Nach einem Acht-Stunden-Tag geht es noch nach Holland.“

Alexander Kreicker über die Arbeit der Organisatoren

Damit der Mix stimmt und auch nicht jedes Jahr die gleichen Attraktionen auf die Besucher warten, ist für das ehrenamtliche Organisationsteam des Schützenvereins das ganze Jahr über Kirmes. „Unser Platzteam fährt durch die Weltgeschichte und besucht Schausteller. Da geht es dann nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag schon mal nach Holland oder Belgien, weil dort gerade ein Volksfest mit einem interessanten Fahrgeschäft stattfindet“, berichtet der zweite Vorsitzende und lobt seine Vereinskollegen für ihr Engagement. Nur so könne für Abwechslung gesorgt werden: „Wir wollen nicht jedes Jahr dasselbe bieten, sonst wird es ja langweilig.“

Ein echter Anziehungspunkt auf der diesjährigen Maikirmes dürfte etwa „The King“ sein, den die Schützen nach Remscheid holen konnten.

Nein, weder Elvis noch einer seiner manchmal eher peinlichen Imitatoren haben einen Auftritt angekündigt. „The King“ ist ein überdimensionierter Schleuderarm, mit dem sich die Besucher auf eine Höhe von fast 26 Meter in die Luft schwingen lassen können. Gleichzeitig drehen sich dabei die vier Gondeln, in denen pro Fahrt 16 Adrenalinsuchende Platz finden. Das Ergebnis dieses Festivals der Fliehkräfte: Zum Teil wirkt das fünffache des eigenen Körpergewichts auf die Besucher ein. „Halli-Galli“ gibt es zudem auf dem gleichnamigen Fahrgeschäft zu erleben, das bei anderen Volksfesten auch unter dem Namen „Disco Fever“ firmiert. „Dadurch, dass sehr viel Holz verbaut worden ist, wirkt es optisch eher nostalgisch. Bringt aber jede Menge Spaß“, beschreibt Alexander Kreicker die schräg stehende und sich drehende Scheibe, wodurch die Fahrgäste eine Berg- und Talfahrt erleben.

Ein gewisses Schwindelrisiko bieten auf der Maikirmes auch Klassiker wie der „Dschungelexpress“ – auch „Hitparade“ oder „Raupe“ genannt – oder der „Break Dancer“.

Denn die Schützen setzen bei ihrem Volksfest nicht ausschließlich auf Neues. Auch die Pflege langjähriger Partnerschaften zu Ausstellern ist dem Verein wichtig. „Der Backfisch von Darmanns ist ebenso eine langjährige Größe unserer Kirmes wie der Ausschank Fuhrmann oder die Fahrgeschäfte der Familie Sonnier“, nennt Kreicker Beispiele.

Mit der Remscheider Schausteller-Familie Schmidt, die unter anderem den Frühlingsmarkt auf der Alleestraße organisiert, verbinde den Schützenverein sogar eine generationenübergreifende Zusammenarbeit.

PROGRAMM

TERMIN Freitag, 28. April, bis Freitag 7. Mai. ÖFFNUNGSZEITEN Täglich ab 14 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr HÖHENFEUERWERK Zur Eröffnung am Freitag gibt es ein etwa 15-minütiges Höhenfeuerwerk. Der Beginn ist für etwa 22.45 Uhr geplant. Je nach Witterung kann sich der Start jedoch auch um einige Minuten nach vorne verschieben. Aufgebaut und durchgeführt wird das Höhenfeuerwerk von der Pyrotechnikfirma Nico mit Sitz im Bereich Grüne in Wuppertal an der Stadtgrenze zu Remscheid. FAMILIENTAG Am Mittwoch, 3. Mai, gibt es vergünstigte Preise an den Fahrgeschäften.